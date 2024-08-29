Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль

США удалось «проникнуть в мозг» Ирана и повлиять на его расчеты, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о том, ответит ли Иран Израилю на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Представитель Пентагона напомнила, что США имеют войска в регионе и защитят Тель-Авив в случае нападения на Израиль.

«У нас в регионе есть два авианосца, а с ними и ударные группы. У каждой из них есть по 4 боевых корабля. Эти две авианосные группы в сумме составляют 10 боевых кораблей, включая около 200 самолетов и вертолетов. Мы дали понять, что находимся там как открыто, так и скрытно, чтобы защитить наши силы. И, конечно, мы ясно дали понять, что если Израилю понадобится защита, мы всегда будем рядом. Думаю, это повлияло на их процесс принятия решений», - сказала Сабрина Сингх.

Представитель Пентагона отметила, что предсказать, нападет ли Иран на Израиль, трудно.

«Я не могу это предсказать. Это очень трудно предположить. У нас пока нет информации по этому поводу. В заявлениях из Ирана все еще говорится о возможности атак. Никто не хочет войны в регионе. Мы категорически этого не хотим. Поэтому с 7 октября мы перемещаем в регион различные авианосные группы. Мы приняли решения, чтобы усилить наше присутствие в регионе. Мы продолжим предпринимать необходимые шаги, чтобы отправить сдерживающее послание», - сказала Сабрина Сингх.