USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Новость дня
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...

Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль

10:20 1376

США удалось «проникнуть в мозг» Ирана и повлиять на его расчеты, заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о том, ответит ли Иран Израилю на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Представитель Пентагона напомнила, что США имеют войска в регионе и защитят Тель-Авив в случае нападения на Израиль.

«У нас в регионе есть два авианосца, а с ними и ударные группы. У каждой из них есть по 4 боевых корабля. Эти две авианосные группы в сумме составляют 10 боевых кораблей, включая около 200 самолетов и вертолетов. Мы дали понять, что находимся там как открыто, так и скрытно, чтобы защитить наши силы. И, конечно, мы ясно дали понять, что если Израилю понадобится защита, мы всегда будем рядом. Думаю, это повлияло на их процесс принятия решений», - сказала Сабрина Сингх.

Представитель Пентагона отметила, что предсказать, нападет ли Иран на Израиль, трудно.

«Я не могу это предсказать. Это очень трудно предположить. У нас пока нет информации по этому поводу. В заявлениях из Ирана все еще говорится о возможности атак. Никто не хочет войны в регионе. Мы категорически этого не хотим. Поэтому с 7 октября мы перемещаем в регион различные авианосные группы. Мы приняли решения, чтобы усилить наше присутствие в регионе. Мы продолжим предпринимать необходимые шаги, чтобы отправить сдерживающее послание», - сказала Сабрина Сингх.

Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 471
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
12:27 476
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
12:16 1081
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева в прямом эфире haqqin.az, анонс
11:49 8531
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает наша корреспонденция; все еще актуально
29 августа 2024, 22:21 5766
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Азербайджан и Армения подписали важный документ
11:56 2921
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
29 августа 2024, 21:21 6976
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают о развитии ситуации
11:11 3112
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
11:46 1918
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 9836
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
10:20 1377

ЭТО ВАЖНО

Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 471
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
12:27 476
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
12:16 1081
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева в прямом эфире haqqin.az, анонс
11:49 8531
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает наша корреспонденция; все еще актуально
29 августа 2024, 22:21 5766
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Азербайджан и Армения подписали важный документ
11:56 2921
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
29 августа 2024, 21:21 6976
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают о развитии ситуации
11:11 3112
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
11:46 1918
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 9836
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
10:20 1377
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться