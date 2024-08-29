USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Новость дня
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...

Российская экономика может обрушиться. Спасти ее попытается Центробанк

10:31 1593

«Разъехавшиеся» курсы рубля на внутреннем и внешнем рынках сбили с толку даже Центробанк. Он не знает, на какой курс ему ориентироваться при составлении прогноза и собирается определиться с этим в октябре, признался зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Значительная дифференциация российского валютного рынка произошла недавно, Банк России к октябрьскому заседанию совета директоров по ключевой ставке решит, на какой курс ориентироваться при составлении макроэкономического прогноза. Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 25 октября, на нем будет представлен уточненный вариант прогноза», - сказал он.

«Дифференциация», о которой говорит Заботкин, произошла после введения санкций на Московскую биржу в середине июня. Ей пришлось остановить торги долларами и евро, а также гонконгскими долларами, но под вопросом и судьба торгов главной для России валютой, юанем. Если китайские банки откажутся работать с санкционной площадкой, то биржевая торговля юанем станет невозможна технически. Дедлайн наступает 12 октября, за две недели до заседания совета директоров ЦБ.

Пока же российский валютный рынок разделился на три части, связь между которыми довольно слабая. Это биржа, где (пока) торгуется юань, внебиржевой рынок, где банки заключают между собой напрямую сделки с юанями, долларами и евро — по результата этих сделок ЦБ теперь устанавливает официальный курс доллара и евро, а также офшорный рынок — за рубежом, где можно торговать чем угодно, но к деньгам с российским следом относятся настороженно.

Многие даже делят юани на «грязные» (купленные в России) и «чистые», которые не были связаны с Россией. На биржевом рынке продает валюту ЦБ и многие экспортеры, а покупателей меньше — поэтому там юань стоит дешевле. Курс юаня к доллару, пересчитанный по официальным курсам ЦБ, заметно отличается от курса на мировых рынках. Отклонение составляет несколько процентов, но на этой неделе превышало 10%.

Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 474
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
12:27 476
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
12:16 1082
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева в прямом эфире haqqin.az, анонс
11:49 8532
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает наша корреспонденция; все еще актуально
29 августа 2024, 22:21 5767
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Азербайджан и Армения подписали важный документ
11:56 2921
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
29 августа 2024, 21:21 6976
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают о развитии ситуации
11:11 3112
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
11:46 1919
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 9836
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
10:20 1377

ЭТО ВАЖНО

Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 474
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
12:27 476
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
12:16 1082
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева в прямом эфире haqqin.az, анонс
11:49 8532
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает наша корреспонденция; все еще актуально
29 августа 2024, 22:21 5767
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Азербайджан и Армения подписали важный документ
11:56 2921
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
29 августа 2024, 21:21 6976
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают о развитии ситуации
11:11 3112
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
11:46 1919
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 9836
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
10:20 1377
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться