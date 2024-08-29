Российская экономика может обрушиться. Спасти ее попытается Центробанк

«Разъехавшиеся» курсы рубля на внутреннем и внешнем рынках сбили с толку даже Центробанк. Он не знает, на какой курс ему ориентироваться при составлении прогноза и собирается определиться с этим в октябре, признался зампред ЦБ Алексей Заботкин.

«Значительная дифференциация российского валютного рынка произошла недавно, Банк России к октябрьскому заседанию совета директоров по ключевой ставке решит, на какой курс ориентироваться при составлении макроэкономического прогноза. Заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке состоится 25 октября, на нем будет представлен уточненный вариант прогноза», - сказал он.

«Дифференциация», о которой говорит Заботкин, произошла после введения санкций на Московскую биржу в середине июня. Ей пришлось остановить торги долларами и евро, а также гонконгскими долларами, но под вопросом и судьба торгов главной для России валютой, юанем. Если китайские банки откажутся работать с санкционной площадкой, то биржевая торговля юанем станет невозможна технически. Дедлайн наступает 12 октября, за две недели до заседания совета директоров ЦБ.

Пока же российский валютный рынок разделился на три части, связь между которыми довольно слабая. Это биржа, где (пока) торгуется юань, внебиржевой рынок, где банки заключают между собой напрямую сделки с юанями, долларами и евро — по результата этих сделок ЦБ теперь устанавливает официальный курс доллара и евро, а также офшорный рынок — за рубежом, где можно торговать чем угодно, но к деньгам с российским следом относятся настороженно.

Многие даже делят юани на «грязные» (купленные в России) и «чистые», которые не были связаны с Россией. На биржевом рынке продает валюту ЦБ и многие экспортеры, а покупателей меньше — поэтому там юань стоит дешевле. Курс юаня к доллару, пересчитанный по официальным курсам ЦБ, заметно отличается от курса на мировых рынках. Отклонение составляет несколько процентов, но на этой неделе превышало 10%.