Российская нефтебаза превратилась в «Вечный огонь»

Пожар на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области России, начавшийся после удара украинских дронов, продолжается уже одиннадцатые сутки подряд, сообщают российские телеграм-каналы.

Нефтебаза рядом с городом Пролетарском, который находится примерно в 165 км к юго-востоку от Ростова-на-Дону, загорелась ранним утром в воскресенье, 18 августа.

Как сообщал губернатор области Василий Голубев, пожар возник из-за упавших на хранилище дизельного топлива обломков сбитых ПВО беспилотников. Пожарные начали тушение пожара, написал Голубев, но вскоре им пришлось прерваться, потому что дроны второй раз атаковали нефтебазу.