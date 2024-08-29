USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Новость дня
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...

Человечество побеждает опасный рак

10:51 2880

67-летнему жителю Лондона первому в мире ввели вакцину против рака легких, сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что в очереди на вакцинацию еще 130 пациентов из 7 стран мира: Великобритании, США, Турции, Венгрии, Испании, Германии и Польши.

BNT116 — это отдельная вакцина в виде укола, которая, в отличие от химиотерапии, атакует только раковые клетки, не трогая здоровые клетки пациента.

Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 478
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
12:27 477
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
12:16 1086
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева в прямом эфире haqqin.az, анонс
11:49 8539
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает наша корреспонденция; все еще актуально
29 августа 2024, 22:21 5767
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Азербайджан и Армения подписали важный документ
11:56 2925
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
29 августа 2024, 21:21 6976
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают о развитии ситуации
11:11 3117
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
11:46 1920
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 9837
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
10:20 1378

ЭТО ВАЖНО

Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 478
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
12:27 477
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
12:16 1086
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева в прямом эфире haqqin.az, анонс
11:49 8539
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает наша корреспонденция; все еще актуально
29 августа 2024, 22:21 5767
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Азербайджан и Армения подписали важный документ
11:56 2925
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
29 августа 2024, 21:21 6976
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают о развитии ситуации
11:11 3117
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
11:46 1920
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 9837
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
10:20 1378
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться