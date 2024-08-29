Человечество побеждает опасный рак

67-летнему жителю Лондона первому в мире ввели вакцину против рака легких, сообщают зарубежные СМИ.

Отмечается, что в очереди на вакцинацию еще 130 пациентов из 7 стран мира: Великобритании, США, Турции, Венгрии, Испании, Германии и Польши.

BNT116 — это отдельная вакцина в виде укола, которая, в отличие от химиотерапии, атакует только раковые клетки, не трогая здоровые клетки пациента.