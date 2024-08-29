Президент Украины Владимир Зеленский попал под шквал критики со стороны солдат, законодателей и военных аналитиков из-за быстрого продвижения российской армии на востоке Украины после того, как Киев начал смелое вторжение в Курскую область России. Как пишет Financial Times, многие украинцы праздновали вторжение их армии в Курскую область, надеясь, что эта авантюра заставит Москву перенаправить ресурсы на новый фронт и изменить темп войны в пользу Украины. Однако прорыв на линии фронта в стратегически важном Донецком регионе на этой неделе вызвал негативную реакцию против руководства в Киеве, а критики утверждают, что позиции Украины были ослаблены передислокацией тысяч закаленных в боях украинских войск до Курской операции.

Российские войска приближаются к стратегически важному городу Покровску, заняв несколько близлежащих городов на этой неделе и заставив неукомплектованные украинские подразделения отступить с подготовленных оборонительных позиций. Согласно данным украинской аналитической группы Frontelligence Insight, Покровск является одним из двух ключевых железнодорожных и автомобильных узлов в Донецкой области, и его потеря угрожала бы материально-техническому обеспечению украинских военных во всем регионе. Спутниковые изображения, проанализированные исследователями из открытых источников из финской Black Bird Group, показывают, что российские войска находятся всего в 8 км от Покровска. В ответ местные власти приказали эвакуировать жителей этого района. Военный аналитик киевской группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко назвал ситуацию на восточной окраине Покровска "полным оборонительным провалом". "Простые солдаты, которые держат позиции, не виноваты. Проблема в тех, кто принимает решения за этих солдат", - отметил он, указав на руководство Украины. Несколько военных в этом районе выразили обеспокоенность обороной вокруг Покровска. Женя, украинский солдат 93-й механизированной бригады, который в прошлом году участвовал в изнурительной 10-месячной битве под Бахмутом, описал стремительное ухудшение ситуации в Покровске. Он раскритиковал структуру военного командования, ссылаясь на системные сбои и неадекватное реагирование на изменение условий на поле боя.

"Честно говоря, я никогда не видел ничего подобного. Все так быстро разваливается. Покровск падет гораздо быстрее, чем Бахмут", - сказал он. Украинские войска на этой неделе вышли из Новогродовки, что в 8 км к юго-востоку от Покровска. Центр оборонных стратегий (CDS), киевский аналитический центр безопасности, заявил, что вывод свидетельствует о нехватке оборонных ресурсов, несмотря на важность Покровска как логистического центра. Народный депутат, член комитета по вопросам обороны Марьяна Безуглая опубликовала в Facebook фотографии с посещения на прошлой неделе передовой под Новогродовкой. Она утверждала, что россиянам открылся путь к Покровску. "Окопы перед Новогродовкой были пустыми. Украинской армии в некогда 20-тысячном городе практически не было", - написала она в резком посте. Генерал Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины, заявил в четверг, что он посетил район Покровска и работает над "укреплением обороны наших войск на самых тяжелых участках фронта, обеспечением бригад достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств". Во время пресс-конференции в Киеве во вторник Зеленский назвал ситуацию на линии фронта возле Покровска "чрезвычайно сложной", но заявил, что продвижение России в этом районе замедлилось после наступления Украины на Курскую область.

На самом деле, по данным нескольких военных аналитиков, включая Deep State, украинскую группу, тесно связанную с Министерством обороны Украины, которая следит за передвижениями на линии фронта, российские войска продвигались на Донбассе быстрее, чем за предыдущие месяцы, начиная с 6 августа. "Здесь полный хаос", - сказал Роман Погорелый из Deep State, указывая на падение ключевых населенных пунктов, таких как Новогродовка. За последние три недели войска Москвы быстро захватили более двух десятков городов и сел с минимальным сопротивлением, в том числе долго удерживаемую крепость Нью-Йорк. Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, объяснил успехи России нехваткой опытной украинской пехоты и отвлечением ресурсов на наступление на Курск. "Украина выделила резервы на Курск, оставив меньше вариантов закрыть пробелы в других местах. Некоторые из более опытных бригад были заменены на новые, менее опытные подразделения", - сказал Ли. Солдаты, которые были мобилизованы этим летом в соответствии с новыми законами о мобилизации, которые имели целью пополнить ряды ВСУ, были отправлены в бой без подготовки или опыта. "Они замерзают... Они не знают, что делать в реальном бою. Многие "разворачиваются и бегут при первом же взрыве", - сказал лейтенант, чьи войска находятся на передовой под Покровском.