Президент Сербии: «Нас считают российскими шпионами, но…»

Президент Сербии Александар Вучич ответил на критику по поводу приобретения французских истребителей Rafale на фоне обвинений в адрес Белграда по поводу поддержки России.

«Сейчас есть нападки на меня из Сербии, почему делаем это с Францией, а не с Россией, КНР и кем-то еще. А я спрашиваю: как, по-вашему, русские сейчас дадут нам самолеты, как эти самолеты попадут к нам?!» – заявил сербский лидер.

По его словам, в Европе сербские власти считают «российскими шпионами». Из-за этого переговоры с Парижем шли тяжело – во Франции боялись, что Белград передаст технологии Москве.

«А мы бы ни за что на свете не дали перенести технологии, мы за это платим деньгами граждан Сербии, и это недешево», – подчеркнул Вучич.