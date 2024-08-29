Фернанду Сантуш объявил состав сборной Азербайджана на матчи со Швецией и Словакией
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш объявил состав на матчи Лиги наций со Швецией (5 сентября, дома) и Словакией (8 сентября, в гостях).
В сборную вызваны 24 футболиста:
Мехти Джаннатов, Рза Джафаров, Юсиф Иманов, Амин Сейдиев, Гисмят Алыев, Аббас Гусейнов, Шахрияр Алиев, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Эльвин Джамалов, Джошгун Диниев, Алексей Исаев, Хаял Наджафов, Эмин Махмудов, Эмиль Мустафаев, Джейхун Нуриев, Озанджан Кекчу, Торал Байрамов, Рамиль Шейдаев, Рустам Ахмедзаде, Ренат Дадашов, Нариман Ахундзаде.
Сборная будет готовиться на стадионе «Карабаха» в Сураханах. 6 сентября команда отправится в словацкий Кошице.