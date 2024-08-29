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Путин едет в страну, где его могут арестовать

11:35 2543

Президент России Владимир Путин 3 сентября совершит визит в Монголию, его визит анонсировал Кремль, пишут российские СМИ.

Интересный момент заключается в том, что Монголия поддерживает юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего в марте 2023 года ордер на арест Путина за незаконную депортацию детей из Украины.

Монголия подписала Римский статут в 2000 году, а ратифицировала его в 2002 году, а значит, обязана арестовать российского президента в случае его визита в страну. Более того, в 2023 году представителя Монголии избрали судьей МУС на 2 года.

В августе прошлого года Путин отказался от визита в ЮАР, где ему также грозил арест по ордеру МУС.

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