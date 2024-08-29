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Россия собирается наказать непокорных абхазцев

11:46 1928

Абхазские оппозиционные телеграм-каналы сообщают, что «президент» абхазских сепаратистов Аслан Бжания обсуждал с заместителем председателя правительства России Александром Новаком вопрос лишения российского гражданства «депутатов», выступавших против законопроекта об «апартаментах». Этот документ, предполагающий строительство апартаментов в восточных районах Абхазии, был отозван из абхазского парламента.

Согласно опубликованному протоколу встречи, который пока не подтвержден официально, с 1 сентября 2024 года Москва планирует приостановить финансовую помощь Абхазии до выполнения следующих условий: ратификации соглашения о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам; обеспечения вступления в силу соглашения об инвестиционных проектах российских юридических лиц на территории Абхазии; снятия ограничений с российских инвесторов на рынке коммерческой недвижимости, включая апартаменты.

Протокол также содержит требование к абхазской стороне предоставить до 20 сентября 2024 года информацию о «депутатах Народного собрания» и лидерах «абхазской оппозиции», имеющих российское гражданство и действующих в ущерб интересам России. Этот шаг может привести к лишению их российского гражданства.

Кроме того, Москва планирует призвать Госдуму и Совет Федерации сократить контакты с «депутатами абхазского парламента» из-за их «неконструктивной позиции» по выполнению обязательств перед Россией.

Ранее российского гражданства лишили трех «депутатов парламента» сепаратистов Южной Осетии за поддержку «изменения границы» с Грузией.

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