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Распространенные летом болезни: как их предотвратить

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11:48 422

Врач Республиканского санатория туберкулезных заболеваний для детей и подростков имени профессора Гиндеса Министерства здравоохранения Афет Новрузова рассказывает в интервью о заболеваниях, наиболее распространенных в летний сезон, можно ли заразиться, купаясь в море.

- Как известно, летом организм человека больше подвергается воздействию солнечных лучей. А это, в свою очередь, проявляется в виде солнечных и тепловых ударов, дерматита. В то же время жаркая погода создает благоприятные условия для развития бактерий и других микроорганизмов, вызывающих желудочно-кишечные заболевания. Желудочно-кишечные инфекции занимают первое место среди заболеваний летнего сезона.

- Что понимают под желудочно-кишечной инфекцией и чем она отличается от неинфекционных заболеваний?

- В целом, инфекция — это попадание патогенного микроорганизма в другой живой организм и возникающие в результате этого ответные процессы в инфицированном организме. При попадании инфекционного агента в организм он ограничивается определенными органами и тканями, в результате чего возникает инфекционный процесс. Инфекционная болезнь характеризуется специфичностью от неинфекционных болезней, контагиозностью, поэтапностью развития и формированием постинфекционного иммунитета после некоторых инфекций.

Под специфичностью подразумевают, что каждое инфекционное заболевание вызывается определенным возбудителем. Под контагиозностью понимают передачу возбудителя заболевания от больного к здоровому через контакт или промежуточные предметы во время инфекционного заболевания. Желудочно-кишечные инфекции включают вирусные, бактериальные и паразитарные инфекции, вызывающие воспаление желудка и тонкой кишки. К бактериальным инфекциям относятся такие патогенные бактерии, как Salmonella, E.Coli (Escherichia coli), Shigella, Campylobacter, а к вирусным инфекциям - норавирус, ротавирус, аденовирус и др.

- Желудочно-кишечные инфекции у детей проявляются по-разному. Чем это объясняется?

- Это зависит от вида возбудителя, его тяжести, иммунного статуса организма, своевременных мер и правильного выбора тактики лечения. Ротавирус – наиболее частая причина диареи у детей и младенцев. При ротавирусной инфекции заражение обычно происходит от больного человека или при употреблении пищи, приготовленной внешне здоровым носителем этого микроба.

На втором месте находится аденовирусная инфекция. У лиц, инфицированных аденовирусом, наблюдается диарея, лихорадка, сыпь, воспаление верхних дыхательных путей и др.

Среди возбудителей бактериального гастроэнтерита особое место занимает Cambylobacter. Кампилобактериозный гастроэнтерит чаще встречается у детей до двух лет, находящихся на грудном вскармливании. Пути распространения – употребление недоваренного мяса, особенно птицы, а также сырого молока. Симптомы включают боль в животе, диарею и даже иногда кровавый понос, рвоту и лихорадку.

- Можно ли заразиться при купании на пляже?

- Да, потому что вода, случайно проглоченная во время купания в море, если она попадет в желудок, то может вызвать заболевание. Ежегодно в Азербайджане перед началом пляжного сезона проводится мониторинг морской воды на предмет безопасности. Пляжи с плохим эпидемиологическим состоянием не допускаются к работе в течение определенного периода времени (до устранения причины). Стоит быть внимательным при выборе пляжа, поскольку при купании маленьких детей велика вероятность проглотить воду.

- В заключение хотелось бы узнать об основных мерах профилактики желудочно-кишечных инфекций...

- Говоря о возбудителях желудочно-кишечной инфекции, необходимо упомянуть о путях их распространения. При устранении причин распространения инфекция в значительной степени предотвращается. Выяснение механизма заражения является основой профилактики инфекционных заболеваний. Кроме того, следует соблюдать правила личной гигиены, необходимо мыть руки после возвращения с улицы и перед прикосновением к пищевым продуктам. Также необходимо тщательное мытье фруктов и овощей под холодной водой, готовые продукты питания следует помещать в холодильник сразу после употребления, мясные и молочные продукты должны быть правильно приготовлены и др.

Чем сильнее иммунная система, тем меньше вероятность того, что вы заболеете. В случае, если даже и заболеете, то болезнь пройдет в относительно легкой форме. Микрофлора кишечника имеет большое значение для иммунной системы. Так, микрофлора кишечника контролирует перистальтику, предотвращая запоры и диарею, а также регулирует многие важные для жизнедеятельности вещества (молочная и уксусная кислоты, аминокислоты, белки В1, В2, В6, В12, витамины К, никотин, пантатенол, фолиевая кислота. кислота и др). Кроме того, микрофлора кишечника нейтрализует токсичные вещества, попадающие в организм извне и ослабляющие иммунитет.

Они участвуют в синтезе иммуноглобулинов, которые являются важными компонентами иммунной системы, активируют генерацию В-лимфоцитов, Т-лимфоцитов, макрофагов и др. Важно знать, что защита желудочно-кишечной системы означает укрепление защитной функции всего организма. Болезнь легче предупредить, чем лечить.

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