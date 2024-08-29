Распространенные летом болезни: как их предотвратить

Врач Республиканского санатория туберкулезных заболеваний для детей и подростков имени профессора Гиндеса Министерства здравоохранения Афет Новрузова рассказывает в интервью о заболеваниях, наиболее распространенных в летний сезон, можно ли заразиться, купаясь в море. - Как известно, летом организм человека больше подвергается воздействию солнечных лучей. А это, в свою очередь, проявляется в виде солнечных и тепловых ударов, дерматита. В то же время жаркая погода создает благоприятные условия для развития бактерий и других микроорганизмов, вызывающих желудочно-кишечные заболевания. Желудочно-кишечные инфекции занимают первое место среди заболеваний летнего сезона. - Что понимают под желудочно-кишечной инфекцией и чем она отличается от неинфекционных заболеваний?

- В целом, инфекция — это попадание патогенного микроорганизма в другой живой организм и возникающие в результате этого ответные процессы в инфицированном организме. При попадании инфекционного агента в организм он ограничивается определенными органами и тканями, в результате чего возникает инфекционный процесс. Инфекционная болезнь характеризуется специфичностью от неинфекционных болезней, контагиозностью, поэтапностью развития и формированием постинфекционного иммунитета после некоторых инфекций. Под специфичностью подразумевают, что каждое инфекционное заболевание вызывается определенным возбудителем. Под контагиозностью понимают передачу возбудителя заболевания от больного к здоровому через контакт или промежуточные предметы во время инфекционного заболевания. Желудочно-кишечные инфекции включают вирусные, бактериальные и паразитарные инфекции, вызывающие воспаление желудка и тонкой кишки. К бактериальным инфекциям относятся такие патогенные бактерии, как Salmonella, E.Coli (Escherichia coli), Shigella, Campylobacter, а к вирусным инфекциям - норавирус, ротавирус, аденовирус и др. - Желудочно-кишечные инфекции у детей проявляются по-разному. Чем это объясняется? - Это зависит от вида возбудителя, его тяжести, иммунного статуса организма, своевременных мер и правильного выбора тактики лечения. Ротавирус – наиболее частая причина диареи у детей и младенцев. При ротавирусной инфекции заражение обычно происходит от больного человека или при употреблении пищи, приготовленной внешне здоровым носителем этого микроба. На втором месте находится аденовирусная инфекция. У лиц, инфицированных аденовирусом, наблюдается диарея, лихорадка, сыпь, воспаление верхних дыхательных путей и др. Среди возбудителей бактериального гастроэнтерита особое место занимает Cambylobacter. Кампилобактериозный гастроэнтерит чаще встречается у детей до двух лет, находящихся на грудном вскармливании. Пути распространения – употребление недоваренного мяса, особенно птицы, а также сырого молока. Симптомы включают боль в животе, диарею и даже иногда кровавый понос, рвоту и лихорадку.