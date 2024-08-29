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Азербайджан и Армения подписали важный документ

11:56 2956

Баку и Ереван подписали Положение о совместной работе пограничных комиссий. Об этом говорится в сообщении азербайджанской Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией.

Согласно заявлению, в соответствии с подписанным 19 апреля 2024 года протоколом 8-й встречи азербайджанская Госкомиссия по делимитации государственной границы и Комиссия по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности с армянской стороны завершили работу по согласованию Положения о совместной деятельности.

«30 августа 2024 года Положение о совместной деятельности комиссий соответствующим образом было подписано. В настоящее время Азербайджан и Армения приступили к проведению внутригосударственных процедур», - говорится в сообщении.

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