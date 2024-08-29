Балет «Тысяча и одна ночь» покорил сердца любителей искусства в Пекине
23-25 августа в столице Китая Пекине был исполнен балет "Тысяча ночей" всемирно известного азербайджанского композитора Фикрета Амирова.
Постановку балета в исполнении балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра увидели более 3 500 зрителей Китая на лучшей сцене страны - в Оперном театре при Национальном центре исполнительских искусств Пекина (Beijing National Performing Arts Centre).
Творческий коллектив Приморской сцены Мариинского театра стал первой труппой, который представил столь масштабный балетный спектакль на сцене недавно открывшегося Пекинского центра искусств, считающегося шедевром современной архитектуры.
Главные партии исполняли прима-балерины Приморской сцены Анна Самострелова, Ирина Сапожникова, Лилия Бережнова, премьеры Сергей Уманец и Виктор Мулыгин, солисты Юрий Зиннуров, Саки Нисида, Лада Сартакова, Александра Шалимова, Шизуру Като.
Все дни публика встречала и провожала артистов громкими аплодисментами. Слова восхищения и благодарности выразили почетные гости, посетившие спектакли: губернатор Приморского края Олег Кожемяко, партсекретарь Пекина Инь Ли, директор Большого театра Китая Ван Нин, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в КНР Буньяд Гусейнов, президент международной культурной ассоциации «Шелковый путь» Клаудия Янг, а также советник-посланник Посольства России в Китае Андрей Поваляев.
Показы прошли в сопровождении симфонического оркестра Национального балета Китая под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного театра оперы и балета, Заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Кулиева. Также в спектаклях приняли участие хор и солистки оперной труппы Приморской сцены Анастасия Кикоть и Самира Галимова.
Балет «Тысяча и одна ночь», написанный Фикретом Амировым по мотивам известных арабских сказок, впервые был поставлен в 1979 году в Азербайджанском государственном театре оперы и балета в Баку.
Либретто спектакля написано выдающимися азербайджанскими писателями, братьями Магсудом и Рустамом Ибрагимбековыми.
В музыке балета в соответствии с сюжетом оживает величие Ближнего Востока. Композитор включил в состав оркестра национальный инструмент Азербайджана - тар и с помощью всего арсенала ударных инструментов (бонго, там-там, ксилофон, вибрафон, нагара, колокол, литавры и др.) сумел в полной мере передать зрителю богатство арабских ритмов. Нужно отметить, что партию тара на спектаклях в Китае исполняли солисты двух оперных театров - Рамин Азимов (Азербайджанский государственный оперный театр) и Надежда Медведева (Мариинский театр).