Балет «Тысяча и одна ночь» покорил сердца любителей искусства в Пекине

Творческий коллектив Приморской сцены Мариинского театра стал первой труппой, который представил столь масштабный балетный спектакль на сцене недавно открывшегося Пекинского центра искусств, считающегося шедевром современной архитектуры.

Постановку балета в исполнении балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра увидели более 3 500 зрителей Китая на лучшей сцене страны - в Оперном театре при Национальном центре исполнительских искусств Пекина (Beijing National Performing Arts Centre).

Все дни публика встречала и провожала артистов громкими аплодисментами. Слова восхищения и благодарности выразили почетные гости, посетившие спектакли: губернатор Приморского края Олег Кожемяко, партсекретарь Пекина Инь Ли, директор Большого театра Китая Ван Нин, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в КНР Буньяд Гусейнов, президент международной культурной ассоциации «Шелковый путь» Клаудия Янг, а также советник-посланник Посольства России в Китае Андрей Поваляев.

Показы прошли в сопровождении симфонического оркестра Национального балета Китая под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного театра оперы и балета, Заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов Эйюба Кулиева. Также в спектаклях приняли участие хор и солистки оперной труппы Приморской сцены Анастасия Кикоть и Самира Галимова.

Балет «Тысяча и одна ночь», написанный Фикретом Амировым по мотивам известных арабских сказок, впервые был поставлен в 1979 году в Азербайджанском государственном театре оперы и балета в Баку.

Либретто спектакля написано выдающимися азербайджанскими писателями, братьями Магсудом и Рустамом Ибрагимбековыми.

В музыке балета в соответствии с сюжетом оживает величие Ближнего Востока. Композитор включил в состав оркестра национальный инструмент Азербайджана - тар и с помощью всего арсенала ударных инструментов (бонго, там-там, ксилофон, вибрафон, нагара, колокол, литавры и др.) сумел в полной мере передать зрителю богатство арабских ритмов. Нужно отметить, что партию тара на спектаклях в Китае исполняли солисты двух оперных театров - Рамин Азимов (Азербайджанский государственный оперный театр) и Надежда Медведева (Мариинский театр).