Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш после объявления состава команды на предстоящие игры со Швецией и Словакией поделился своими ожиданиями от этих матчей.
«У нас в первоначальном списке было около 50 футболистов. Выбрали 24 игрока. Травмированы и не готовы Махир Эмрели, Шахрудин Магомедалиев, Муса Гурбанлы, Эдди Исрафилов, Антон Кривоцук…
Мы приехали сюда строить команду на будущее. Чтобы она успешно представляла страну. Игроки впервые будут работать со мной. У нас будет всего пару дней на подготовку.
Пока нет необходимости в кардинальных изменениях в сборной. Будем знакомиться с игроками, а они - с тренерским штабом. Поменять что-то в физическом плане возможности не будет. Игроки уже получили подготовку в своих клубах. В будущем, возможно, будут изменения, но сейчас в этом нет необходимости.
Хотим создать конкурентную команду, чтобы как можно больше забивала и мало пропускала. Каждый футболист для нас важен. Но звезд тут нет. Звезды только на небе», - сказал тренер.
На эту тему у Сантуша спросили: «В 2016 году, когда сборная Португалии под вашим руководством стала чемпионом Европы, Криштиану Роналду был на небе?»
«Не только он, а все игроки сборной Португалии были тогда на небе, - улыбаясь, отвечает наставник сборной Азербайджана. - Криштиану - лучший футболист мира, но в одиночку в футболе не побеждают. Выигрывает команда. Это командная игра».
Возвращаясь к сборной Азербайджана, Сантуш говорил о патриотизме и желании создать достойную команду.
«Для меня нет такого, что какой-то футболист для меня выше другого. Для меня все равны.
Мы здесь собрались для того, чтобы сделать что-то для Азербайджана. А не для Фернанду Сантуша или какого-то игрока. Главное - флаг и гимн Азербайджана.
Вызваны два футболиста из лидирующего «Туран-Товуза»? Мы смотрим все матчи чемпионата. Вызов игроков не связан с тем, что команда лидирует. Познакомимся с футболистами. Приглашаем самых достойных. Есть только четыре команды в азербайджанской Премьер-лиге, из которых игроки не вызваны. Но в будущем могут быть футболисты и оттуда.
Хотим создать команду, чтобы футболисты верили в себя. Чтобы у команды был свой почерк.
Напоследок хочу обратиться к болельщикам. Очень хотел бы, чтобы вы поддерживали сборную. Мы видим, как на матчи «Карабаха» в еврокубках приходят 30 тысяч зрителей, а на игры чемпионата собираются 300 человек. Поддержите сборную. Это проект будущего. Верьте в национальную команду. Поддерживайте не меня, а ее», - заявил Фернанду Сантуш.