USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Новость дня
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...

Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет

Эльмир Алиев, отдел спорта
12:16 1101

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш после объявления состава команды на предстоящие игры со Швецией и Словакией поделился своими ожиданиями от этих матчей.

«У нас в первоначальном списке было около 50 футболистов. Выбрали 24 игрока. Травмированы и не готовы Махир Эмрели, Шахрудин Магомедалиев, Муса Гурбанлы, Эдди Исрафилов, Антон Кривоцук…

Мы приехали сюда строить команду на будущее. Чтобы она успешно представляла страну. Игроки впервые будут работать со мной. У нас будет всего пару дней на подготовку.

Пока нет необходимости в кардинальных изменениях в сборной. Будем знакомиться с игроками, а они - с тренерским штабом. Поменять что-то в физическом плане возможности не будет. Игроки уже получили подготовку в своих клубах. В будущем, возможно, будут изменения, но сейчас в этом нет необходимости.

Хотим создать конкурентную команду, чтобы как можно больше забивала и мало пропускала. Каждый футболист для нас важен. Но звезд тут нет. Звезды только на небе», - сказал тренер.

На эту тему у Сантуша спросили: «В 2016 году, когда сборная Португалии под вашим руководством стала чемпионом Европы, Криштиану Роналду был на небе?»

«Не только он, а все игроки сборной Португалии были тогда на небе, - улыбаясь, отвечает наставник сборной Азербайджана. - Криштиану - лучший футболист мира, но в одиночку в футболе не побеждают. Выигрывает команда. Это командная игра».

Возвращаясь к сборной Азербайджана, Сантуш говорил о патриотизме и желании создать достойную команду.

«Для меня нет такого, что какой-то футболист для меня выше другого. Для меня все равны. 

Мы здесь собрались для того, чтобы сделать что-то для Азербайджана. А не для Фернанду Сантуша или какого-то игрока. Главное - флаг и гимн Азербайджана.

Вызваны два футболиста из лидирующего «Туран-Товуза»? Мы смотрим все матчи чемпионата. Вызов игроков не связан с тем, что команда лидирует. Познакомимся с футболистами. Приглашаем самых достойных. Есть только четыре команды в азербайджанской Премьер-лиге, из которых игроки не вызваны. Но в будущем могут быть футболисты и оттуда.

Хотим создать команду, чтобы футболисты верили в себя. Чтобы у команды был свой почерк.

Напоследок хочу обратиться к болельщикам. Очень хотел бы, чтобы вы поддерживали сборную. Мы видим, как на матчи «Карабаха» в еврокубках приходят 30 тысяч зрителей, а на игры чемпионата собираются 300 человек. Поддержите сборную. Это проект будущего. Верьте в национальную команду. Поддерживайте не меня, а ее», - заявил Фернанду Сантуш.

Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 499
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
12:27 494
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
12:16 1102
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир
13:00 8574
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает наша корреспонденция; все еще актуально
29 августа 2024, 22:21 5772
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Азербайджан и Армения подписали важный документ
11:56 2961
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
29 августа 2024, 21:21 6976
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают о развитии ситуации
11:11 3137
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
11:46 1938
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 9858
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
10:20 1381

ЭТО ВАЖНО

Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 499
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
ИГИЛ собиралось устроить теракт в Стамбуле
12:27 494
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет
12:16 1102
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир
13:00 8574
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает
Заварили курдскую кашу. А Эрдоган ее расхлебывает наша корреспонденция; все еще актуально
29 августа 2024, 22:21 5772
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Азербайджан и Армения подписали важный документ
11:56 2961
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
Танкер азербайджанского бизнесмена с российской нефтью идет в Китай через Северный морской путь
29 августа 2024, 21:21 6976
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают о развитии ситуации
11:11 3137
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
Россия собирается наказать непокорных абхазцев
11:46 1938
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 9858
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
Пентагон рассказал турецким СМИ о планах защитить Израиль
10:20 1381
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться