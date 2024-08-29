Фернанду Сантуш: Криштиану Роналду – звезда на небе, а в сборной Азербайджана звезд нет

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Фернанду Сантуш после объявления состава команды на предстоящие игры со Швецией и Словакией поделился своими ожиданиями от этих матчей.

«У нас в первоначальном списке было около 50 футболистов. Выбрали 24 игрока. Травмированы и не готовы Махир Эмрели, Шахрудин Магомедалиев, Муса Гурбанлы, Эдди Исрафилов, Антон Кривоцук…

Мы приехали сюда строить команду на будущее. Чтобы она успешно представляла страну. Игроки впервые будут работать со мной. У нас будет всего пару дней на подготовку.

Пока нет необходимости в кардинальных изменениях в сборной. Будем знакомиться с игроками, а они - с тренерским штабом. Поменять что-то в физическом плане возможности не будет. Игроки уже получили подготовку в своих клубах. В будущем, возможно, будут изменения, но сейчас в этом нет необходимости.

Хотим создать конкурентную команду, чтобы как можно больше забивала и мало пропускала. Каждый футболист для нас важен. Но звезд тут нет. Звезды только на небе», - сказал тренер.

На эту тему у Сантуша спросили: «В 2016 году, когда сборная Португалии под вашим руководством стала чемпионом Европы, Криштиану Роналду был на небе?»

«Не только он, а все игроки сборной Португалии были тогда на небе, - улыбаясь, отвечает наставник сборной Азербайджана. - Криштиану - лучший футболист мира, но в одиночку в футболе не побеждают. Выигрывает команда. Это командная игра».