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Минобороны Франции опровергает

12:43 503

Министерство Вооруженных сил Франции опровергло слухи, что Объединенные Арабские Эмираты якобы отказались приобретать 80 французских истребителей Rafale после задержания сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова в Париже. Об этом сообщил источник в ведомстве телеканалу BFMTV.

Во французском Минобороны заявили, что появившиеся в СМИ недостоверные сообщения «представляют собой операцию по дезинформации».

Ранее Telegram-каналы и аккаунты в соцсетях совместно с некоторыми СМИ, в том числе зарубежными, распространили информацию, что ОАЭ якобы в одностороннем порядке приостановили выполнение контракта по покупке 80 французских истребителей из-за ареста Дурова, у которого имеется гражданство Эмиратов. Посты в X (ранее Twitter) на эту тему собрали миллионы просмотров. Также в интернете появилось сфабрикованное видео репортажа телеканала Al Jazeera, якобы посвященного приостановке сделки между Абу-Даби и Парижем по инициативе «премьер-министра ОАЭ», поскольку сын последнего тесно связан с Дуровым.

Как указывает BFMTV, ОАЭ «никогда не заявляли о подобных мерах».

Договоренности о поставках Эмиратам 80 многоцелевых истребителей Rafale версии F4 французской компании Dassault Aviation, а также 12 многоцелевых вертолетов EC725 Caracal стороны достигли в начале декабря 2021 года. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, эта сделка стала для его страны крупнейшим оборонным контрактом за всю историю. Как отмечает BFMTV, поставки должны начаться в 2027 году.

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