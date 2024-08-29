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Лидера турецкой ОПГ задержали в Черногории

Отдел информации
12:48 222

Национальная разведывательная организация Турции (MİT) провела успешную операцию по задержанию и экстрадиции в страну Бинали Камгеза, лидера ОПГ Camgöz Qrupu, который сбежал за границу в 2018 году. Камгез был арестован в Черногории и затем передан Турции.

Бинали Камгез

Камгез, сбежавший в Грузию в 2018 году, обвиняется в таких тяжких преступлениях, как преднамеренное убийство, нанесение телесных повреждений, содействие побегу, подстрекательство, незаконное лишение свободы или создание организации с целью торговли людьми, наркоторговля, подделка официальных документов и т.д.

В начале 2020 года Бинали Камгез выехал в Беларусь по поддельному паспорту, а затем перебрался в Черногорию.

В июле 2022 года мафиози был задержан в Черногории по поддельному удостоверению личности на имя Мехмета Али Байхана, выданному через Интерпол.

После бегства из Турции Камгез продолжал управлять преступной организацией из-за границы и, в частности, организовал два убийства в Измире 4 и 6 июня 2022 года. Кроме того, его имя фигурировало в деле сербского криминального авторитета Йована Вукотича, ставшего жертвой покушения в Стамбуле 8 сентября 2022 года.

MİT провела долгую и напряженную разведывательную операцию по задержанию Камгеза и его доставке из Черногории в Турцию. Была налажена необходимая координация с Министерством иностранных дел и Министерством внутренних дел, и после завершения всех подготовительных мероприятий Камгез был передан турецким властям.

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