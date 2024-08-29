Алиев позвонил Лукашенко
Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.
Алиев поздравил Лукашенко с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности.
Президент Беларуси выразил признательность за внимание и поздравление.
В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение успешным развитием дружественных отношений между странами в различных сферах.
Было затронуто значение контактов на высоком уровне, вновь отмечено, что государственный визит президента Беларуси в Баку в этом году внес вклад в дальнейшее укрепление отношений.
Главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.