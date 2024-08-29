USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Новость дня
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...

Алиев позвонил Лукашенко

новость дополнена
13:36 2739

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Беларуси Александру Лукашенко и поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

Алиев поздравил Лукашенко с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья и успехов в деятельности.

Президент Беларуси выразил признательность за внимание и поздравление.

В ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение успешным развитием дружественных отношений между странами в различных сферах.

Было затронуто значение контактов на высоком уровне, вновь отмечено, что государственный визит президента Беларуси в Баку в этом году внес вклад в дальнейшее укрепление отношений.

Главы государств провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и будущих контактах.

«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»…
«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»… Все 8 соперников известны; обновлено 15:42
15:42 8211
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
14:15 3458
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 11342
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
15:27 1079
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир
13:00 12469
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии все еще актуально
29 августа 2024, 23:21 5840
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля обновлено 13:55
13:55 7451
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
13:29 2010
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС видео
13:13 1322
Алиев позвонил Лукашенко
Алиев позвонил Лукашенко новость дополнена
13:36 2740
Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 2662

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»…
«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»… Все 8 соперников известны; обновлено 15:42
15:42 8211
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
14:15 3458
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 11342
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
15:27 1079
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир
13:00 12469
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии все еще актуально
29 августа 2024, 23:21 5840
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля обновлено 13:55
13:55 7451
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
13:29 2010
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС видео
13:13 1322
Алиев позвонил Лукашенко
Алиев позвонил Лукашенко новость дополнена
13:36 2740
Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 2662
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться