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Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»

13:29 2012

Переговоры Баку и Еревана о мире «идут в русле комплекса трехсторонних договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов», заявил в интервью российским СМИ посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов. 

«Важно, что переговоры между двумя сторонами (Баку и Ереваном) идут в русле комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годов. Речь идет, помимо согласования будущего договора, о разблокировке транспортных коммуникаций, делимитации и демаркации границы, налаживании контактов по линии гражданских обществ», - сказал Евдокимов. 

Он выразил надежду на скорейшее подписание документа, поскольку это станет «важным шагом к достижению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе». 

«Судя по официальным заявлениям сторон, проект мирного договора между Азербайджаном и Арменией практически согласован. Как подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе государственного визита, Москва была бы рада внести вклад в его подписание», - сказал посол. 

Евдокимов заявил, что «внешняя политика Армении вызывает беспокойство за будущее этой страны». Сотрудничество с Западом в сфере безопасности, по его словам, «как правило, ни к чему хорошему не приводит». 

«Убеждены, что любые проблемы на Южном Кавказе должны решать сами государства региона без внешнего вмешательства. Полезной в этом плане является Консультативная региональная платформа «3+3» (Азербайджан, Армения, Грузия плюс Россия, Иран, Турция)», – отметил Евдокимов.

На данный момент согласовывается дата ее следующего заседания на уровне МИД, подчеркнул посол. 

По его словам, «вмешательство Запада в дела различных стран и регионов никогда не приводило к мирному урегулированию».

«Их главные задачи на Южном Кавказе – не достижение долгосрочного и устойчивого мира, а вытеснение России, создание в нашем регионе искусственных разделительных линий и в конечном счете подрыв интеграционных процессов в Евразии», – сказал посол. 

Говоря о работе наблюдательной миссии ЕС в Армении, Евдокимов заявил, что «она занимается сбором разведывательных данных в отношении Азербайджана, Ирана и России».

«Вашингтон и его союзники готовы идти на любые шаги, включая разжигание конфликтных очагов вокруг России через марионеточные правительства, такие как киевский режим. Одним из примеров подобного вмешательства является нынешняя наблюдательная миссия ЕС в Армении. С подключением к ней «эксперта» из Канады она фактически превратилась в натовскую операцию с сомнительными целями», – сказал посол.

По его мнению, «миссия является инструментом гибридной войны Запада, что подтверждает ее скрытность и неподконтрольность ни Армении, ни Азербайджану».

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