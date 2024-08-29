USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Новость дня
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...

Умножайте свои доходы с облигациями от Kapital Bank

13:30 755

Как мы сообщали ранее, 26 августа 2024 года субординированные облигации OAO Kapital Bank объемом 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США были включены в листинг премиум сегмента рынка.

Подписка на облигации продлится 30 дней - до 24 сентября 2024 года. Размещение состоится 26 сентября 2024 года на Бакинской фондовой бирже. Физические лица могут обратиться в филиалы Банка для участия в подписке. Также на суммы, размещенные в подписке на указанную дату, будет начислен ежедневный доход в размере 3% от суммы. Все расходы, связанные с покупкой облигаций, будут покрываться OAO Kapital Bank.

Отметим, что номинальная стоимость каждой из предлагаемых облигаций составляет 100 долларов США, годовая процентная ставка — 7%, период выплаты процентов — каждые 30 дней, срок обращения — 7 лет. Размещение безбумажных, именных, процентных, необеспеченных облигаций будет осуществляться методом подписки на Бакинской фондовой бирже. Андеррайтером по размещению является ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital».

Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/dix.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.

«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»…
«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»… Все 8 соперников известны; обновлено 15:42
15:42 8216
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
14:15 3460
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 11346
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
15:27 1087
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир
13:00 12471
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии все еще актуально
29 августа 2024, 23:21 5840
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля обновлено 13:55
13:55 7453
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
13:29 2015
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС видео
13:13 1322
Алиев позвонил Лукашенко
Алиев позвонил Лукашенко новость дополнена
13:36 2742
Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 2664

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»…
«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»… Все 8 соперников известны; обновлено 15:42
15:42 8216
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
14:15 3460
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 11346
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
15:27 1087
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир
13:00 12471
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии все еще актуально
29 августа 2024, 23:21 5840
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля обновлено 13:55
13:55 7453
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
13:29 2015
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС видео
13:13 1322
Алиев позвонил Лукашенко
Алиев позвонил Лукашенко новость дополнена
13:36 2742
Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 2664
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться