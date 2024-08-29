Умножайте свои доходы с облигациями от Kapital Bank

Как мы сообщали ранее, 26 августа 2024 года субординированные облигации OAO Kapital Bank объемом 30 000 000 (тридцать миллионов) долларов США были включены в листинг премиум сегмента рынка.

Подписка на облигации продлится 30 дней - до 24 сентября 2024 года. Размещение состоится 26 сентября 2024 года на Бакинской фондовой бирже. Физические лица могут обратиться в филиалы Банка для участия в подписке. Также на суммы, размещенные в подписке на указанную дату, будет начислен ежедневный доход в размере 3% от суммы. Все расходы, связанные с покупкой облигаций, будут покрываться OAO Kapital Bank.

Отметим, что номинальная стоимость каждой из предлагаемых облигаций составляет 100 долларов США, годовая процентная ставка — 7%, период выплаты процентов — каждые 30 дней, срок обращения — 7 лет. Размещение безбумажных, именных, процентных, необеспеченных облигаций будет осуществляться методом подписки на Бакинской фондовой бирже. Андеррайтером по размещению является ЗАО «Инвестиционная компания PASHA Capital».

Для получения дополнительной информации: https://kbl.az/dix.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 119 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в Центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.