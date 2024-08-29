USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Новость дня
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...

Главный дипломат ЕС вновь призвал к ударам западным оружием по России

13:33 550

Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает "смешным" тезис, что разрешение на удары западным оружием по территории России делает Евросоюз стороной конфликта. Об этом он заявил по прибытии на встречу министров обороны Евросоюза.

"Я думаю, смешно говорить, что, разрешив наносить удары внутрь российской территории, означает, что мы входим в войну с Россией. Мы не воюем с Россией, смешно говорить об этом, мы просто помогаем Украине", - сказал Боррель, подчеркнув, что "ни одна страна ЕС не хочет воевать с Россией".

"Мое личное мнение, что никаких ограничений быть не должно", - сказал он, напомнив, что 29 августа главы МИД ЕС не смогли достичь консенсуса по этой проблеме и теперь каждая из 27 стран ЕС сама будет решать, как и в каком объеме разрешать применение поставляемого Киеву оружия.

«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»…
«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»… Все 8 соперников известны; обновлено 15:42
15:42 8219
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
14:15 3462
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 11347
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
15:27 1090
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир
13:00 12471
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии все еще актуально
29 августа 2024, 23:21 5840
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля обновлено 13:55
13:55 7455
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
13:29 2017
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС видео
13:13 1322
Алиев позвонил Лукашенко
Алиев позвонил Лукашенко новость дополнена
13:36 2743
Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 2667

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»…
«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»… Все 8 соперников известны; обновлено 15:42
15:42 8219
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
14:15 3462
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 11347
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
15:27 1090
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир
13:00 12471
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии все еще актуально
29 августа 2024, 23:21 5840
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля обновлено 13:55
13:55 7455
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
13:29 2017
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС видео
13:13 1322
Алиев позвонил Лукашенко
Алиев позвонил Лукашенко новость дополнена
13:36 2743
Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 2667
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться