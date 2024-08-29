Главный дипломат ЕС вновь призвал к ударам западным оружием по России

Глава евродипломатии Жозеп Боррель считает "смешным" тезис, что разрешение на удары западным оружием по территории России делает Евросоюз стороной конфликта. Об этом он заявил по прибытии на встречу министров обороны Евросоюза.

"Я думаю, смешно говорить, что, разрешив наносить удары внутрь российской территории, означает, что мы входим в войну с Россией. Мы не воюем с Россией, смешно говорить об этом, мы просто помогаем Украине", - сказал Боррель, подчеркнув, что "ни одна страна ЕС не хочет воевать с Россией".

"Мое личное мнение, что никаких ограничений быть не должно", - сказал он, напомнив, что 29 августа главы МИД ЕС не смогли достичь консенсуса по этой проблеме и теперь каждая из 27 стран ЕС сама будет решать, как и в каком объеме разрешать применение поставляемого Киеву оружия.