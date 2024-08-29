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Тариф от Nar на новый учебный год: CavanNar 10

13:36 598

Ваш ближайший мобильный оператор Nar предлагает самые выгодные тарифы для школьников и студентов каждый новый учебный год, чтобы облегчить общение. В предстоящем учебном году Nar рекомендует тариф CavanNar 10, который предоставляет широкие возможности для общения. Молодежь, использующая этот тариф, получит 11 ГБ интернета и 550 минут внутрисетевых звонков всего за 10 AZN в месяц.

Кроме того, если у пользователей CavanNar 10 закончится основной пакет, они смогут заказать дополнительный интернет-пакет по более выгодной цене. Стоимость дополнительных интернет-пакетов, предназначенных для пользователей CavanNar 10, составляет 2 AZN за 500 МБ и 4 AZN за 1 ГБ.

Для подключения к тарифу просто наберите *777#710#YES. Более подробную информацию о тарифе вы можете получить на странице nar.az/cavannar-10.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 млн абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности абонентов. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.

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