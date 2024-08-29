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Грузия все больше разочаровывает Европу

13:41 1181

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны-члены Евросоюза крайне обеспокоены курсом грузинских властей и он отдаляет страну от членства в ЕС. Об этом он заявил в комментариях после неформальной встречи министров в Брюсселе. 

«Мы коротко обсудили ситуацию в Грузии. Мы чрезвычайно и все больше и больше обеспокоены траекторией в этой стране, которая отдаляется от Евросоюза», — сказал он.

Брюссель фактически заморозил процесс вступления Грузии в ЕС в ответ на принятие закона об иноагентах, антизападную риторику и другие антидемократические шаги правительства «Грузинской мечты».

О первых мерах Боррель объявил по итогам июньской встречи глав МИД стан ЕС. Брюссель решил сократить политические контакты с властями Грузии и начал пересмотр финансовой помощи правительству в Тбилиси. Чуть позже стало известно о заморозке выделения Грузии военной помощи в размере 30 млн евро по линии Европейского фонда мира.

На этой неделе Брюссель выразил обеспокоенность намерением правящей партии объявить вне закона практически всех своих политических оппонентов, если она победит на парламентских выборах. Пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Петер Стано предупредил власти Грузии об ответной реакции со стороны Еврокомиссии.

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