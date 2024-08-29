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Сийярто прибыл в Россию

14:12 1096

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о прибытии в Санкт-Петербург.

«Санкт-Петербург», - написал Сийярто в Facebook, сопроводив его своим фото на выходе из самолета и геометкой российского города.

Он не уточнил цели визита, однако перед этим - до вылета из Будапешта - написал о важности обеспечения энергоснабжения как «вопроса национальной безопасности».

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