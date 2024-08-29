Сийярто прибыл в Россию
14:12 1096
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о прибытии в Санкт-Петербург.
«Санкт-Петербург», - написал Сийярто в Facebook, сопроводив его своим фото на выходе из самолета и геометкой российского города.
Он не уточнил цели визита, однако перед этим - до вылета из Будапешта - написал о важности обеспечения энергоснабжения как «вопроса национальной безопасности».
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!