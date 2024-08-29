Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию в составе членов Великого национального собрания Турции во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Шамилем Айрымом.
Как сообщает официальный сайт главы государства, Айрым заявил, что Великое национальное собрание Турции примет участие в предстоящих в Азербайджане парламентских выборах с большой делегацией в статусе наблюдателя.
Гость выразил Алиеву признательность за участие президента Турецкой Республики Северного Кипра вместе с главами стран-членов Организации тюркских государств в состоявшемся в Шуше неформальном Саммите организации и постоянную поддержку, оказываемую Азербайджаном Северному Кипру.
Заявив, что «развитие Азербайджана и его достижения вызывают в Турции чувство большой гордости», Айрым подчеркнул, что Азербайджан является «сияющей звездой Кавказа».
Турецкий депутат отметил «несправедливость к азербайджанской делегации в ряде международных институтов, в частности, в Парламентской Ассамблее Совета Европы».
Айрым добавил, что Анкара поддерживает шаги Азербайджана, направленные на обеспечение прочного мира в регионе.
Алиев, в свою очередь, заявил, что Азербайджан является сторонником обеспечения прочного мира в регионе. Глава государства подчеркнул, что для этого, как он уже неоднократно отмечал, из Конституции Армении должны быть исключены территориальные претензии к Азербайджану и в нее должны быть внесены изменения.
Президент Азербайджана подчеркнул, что Минская группа ОБСЕ, «являющаяся уже пережитком прошлого, и связанные с ней институты должны быть полностью упразднены».
«Позиция Армении относительно неупразднения Минской группы совершенно непонятна. Потому что, если конфликт остался в прошлом, и премьер-министр Армении заявляет, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана, тогда какая необходимость сохранять Минскую группу, являющуюся пережитком прошлого?!
Похоже, Армения не заинтересована в мирном договоре и достижении прочного мира в регионе. Армения сознательно затягивает время, закупает новое вооружение у Франции, других западных стран и иных сторон, проводит на своей территории военные учения с третьими сторонами», - подчеркнул глава государства.