Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию в составе членов Великого национального собрания Турции во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Турция Шамилем Айрымом.

Как сообщает официальный сайт главы государства, Айрым заявил, что Великое национальное собрание Турции примет участие в предстоящих в Азербайджане парламентских выборах с большой делегацией в статусе наблюдателя.

Гость выразил Алиеву признательность за участие президента Турецкой Республики Северного Кипра вместе с главами стран-членов Организации тюркских государств в состоявшемся в Шуше неформальном Саммите организации и постоянную поддержку, оказываемую Азербайджаном Северному Кипру.

Заявив, что «развитие Азербайджана и его достижения вызывают в Турции чувство большой гордости», Айрым подчеркнул, что Азербайджан является «сияющей звездой Кавказа».

Турецкий депутат отметил «несправедливость к азербайджанской делегации в ряде международных институтов, в частности, в Парламентской Ассамблее Совета Европы».