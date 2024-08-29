Жуткое отравление в Гёйгёле
15:12 948
В селе Балчылы Гёйгёльского района произошло отравление химическим веществом, есть погибший.
По предварительным данным, пять человек - четверо детей и одна женщина (их бабушка) - отравились, вымыв головы препаратом «Ниастол», предназначенным для дезинфекции скота.
Один ребенок скончался на месте происшествия. Остальные были доставлены в одну из больниц Гянджи. Состояние больных оценивается как тяжелое.
По факту проводится расследование.
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