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Жуткое отравление в Гёйгёле

15:12 948

В селе Балчылы Гёйгёльского района произошло отравление химическим веществом, есть погибший.

По предварительным данным, пять человек - четверо детей и одна женщина (их бабушка) - отравились, вымыв головы препаратом «Ниастол», предназначенным для дезинфекции скота.

Один ребенок скончался на месте происшествия. Остальные были доставлены в одну из больниц Гянджи. Состояние больных оценивается как тяжелое.

По факту проводится расследование.

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