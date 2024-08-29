USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Новость дня
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...

Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану

видео
15:27 1126

Азербайджан эффективно решает вопрос собственной субъектности, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву.

«Азербайджан мне очень симпатичен сейчас, поскольку эффективно решает вопрос собственной субъектности, обладает чрезвычайной субъектностью регионального уровня, и, по-моему, даже выходит за региональный уровень. Азербайджан может претендовать на соучастие в определении некоторых правил, это очень неплохая позиция.

Но выгодно ли это России? Конечно, нет. Она, безусловно, будет иметь претензии к странам с повышенной субъектностью», - сказал Подоляк.

«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»…
«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»… Все 8 соперников известны; обновлено 15:42
15:42 8255
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
14:15 3488
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 11363
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
15:27 1127
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир
13:00 12485
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии все еще актуально
29 августа 2024, 23:21 5843
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля обновлено 13:55
13:55 7475
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
13:29 2025
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС видео
13:13 1330
Алиев позвонил Лукашенко
Алиев позвонил Лукашенко новость дополнена
13:36 2751
Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 2672

ЭТО ВАЖНО

«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»…
«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»… Все 8 соперников известны; обновлено 15:42
15:42 8255
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
14:15 3488
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...
Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох... о развитии ситуации
08:27 11363
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
15:27 1127
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева
Украинская армия отступает? Михаил Подоляк отвечает на вопросы Эйнуллы Фатуллаева прямой эфир
13:00 12485
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии
Ольга Матвеева в интервью haqqin.az о диверсии России в Германии все еще актуально
29 августа 2024, 23:21 5843
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля
Путин едет в страну, где его могут арестовать. Реакция Кремля обновлено 13:55
13:55 7475
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
Посол России в Баку: «Будущее Армении вызывает опасения»
13:29 2025
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС
Израиль ликвидировал одного из главных террористов ХАМАС видео
13:13 1330
Алиев позвонил Лукашенко
Алиев позвонил Лукашенко новость дополнена
13:36 2751
Минобороны Франции опровергает
Минобороны Франции опровергает
12:43 2672
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться