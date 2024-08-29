Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану

Азербайджан эффективно решает вопрос собственной субъектности, заявил советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью азербайджанскому журналисту Эйнулле Фатуллаеву.

«Азербайджан мне очень симпатичен сейчас, поскольку эффективно решает вопрос собственной субъектности, обладает чрезвычайной субъектностью регионального уровня, и, по-моему, даже выходит за региональный уровень. Азербайджан может претендовать на соучастие в определении некоторых правил, это очень неплохая позиция.

Но выгодно ли это России? Конечно, нет. Она, безусловно, будет иметь претензии к странам с повышенной субъектностью», - сказал Подоляк.