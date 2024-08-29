Очередной марафон солидарности «Ноль отходов» прошел на берегу реки Кура

Фонд Red Hearts продолжает марафон солидарности «Ноль отходов», приуроченный к 150-летию Kapital Bank. Целью проекта является повышение осведомленности населения о важности охраны окружающей среды и защиты природы. На этот раз марафон прошел в селе Варвара Евлахского района на берегу реки Кура. В мероприятии приняли участие более 50 волонтеров из филиальной сети банка, охватывающей Центрально-Аранский экономический регион.

Во время мероприятия территория была очищена от 753 кг пластиковых и других вредных отходов.

Во время проведения марафона вице-президент Фонда Red Hearts Нихад Салманлы отметил, что такие результаты являются ценным вкладом в дело охраны окружающей среды и чистоты: «Защита природы — одно из основных направлений нашей деятельности как фонда. Я благодарен всем нашим волонтерам за поддержку в этом деле. Мы собрались, чтобы оставить будущим поколениям более здоровый мир. Для этого людям необходимо быть информированными, осознавать свою личную ответственность и защищать природу в том месте, где они сами проживают».

Следует отметить, что фонд Red Hearts был создан в 2019 году по инициативе сотрудников Kapital Bank. Фонд, зарегистрированный государством в 2020 году, служит формированию культуры благотворительности в нашей стране. Фонд активно участвует в решении таких актуальных и важных вопросов, как охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, образование, обучение и просвещение, принимая участие в различных социальных инициативах. Чтобы узнать больше о деятельности фонда и поддержать упомянутые сферы, сделав пожертвование, достаточно посетить сайт https://redhearts.az.