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Рухнула еще одна оборона Украины... Но российские эксперты подозревают подвох...

Глава МИД Турции предупредил о ядерной войне

15:41 393

Война в Украине может перерасти в войну с применением ядерного оружия, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в Словении.

«К сожалению, в центре Европы третий год продолжается война между Россией и Украиной. Она несет в себе риск превращения в войну с применением ядерного оружия», - сказал он.

По словам Фидана, Турция выступает за «скорейшее прекращение огня и начало переговоров о мирном урегулировании конфликта».

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