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Мощный пожар в Баку: затруднено движение транспорта

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15:48 389

Вблизи дворца торжеств Əfsun в Сураханском районе Баку вспыхнул пожар, введены ограничения на движение автотранспорта по улице А.Рзаева и в направлении автомагистрали круговая развязка Зых - Аэропорт Гейдар Алиев, сообщили в пресс-службе МВД.

Силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям прибыли на место происшествия.

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