Мощный пожар в Баку: затруднено движение транспорта
15:48 389
Вблизи дворца торжеств Əfsun в Сураханском районе Баку вспыхнул пожар, введены ограничения на движение автотранспорта по улице А.Рзаева и в направлении автомагистрали круговая развязка Зых - Аэропорт Гейдар Алиев, сообщили в пресс-службе МВД.
Силы Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям прибыли на место происшествия.
August 30, 2024
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