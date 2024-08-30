В Баку вынесли суровый приговор трем иностранцам

В Баку завершился судебный процесс по делу граждан Пакистана – 35-летнего Аббаса Мохаммеда, 27-летнего Музаммила Мухаммеда и 27-летнего Мухтара Мохсина, обвиняемых в похищении людей.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Тельмана Гусейнова все обвиняемые были приговорены к 11 годам лишения свободы.

В апреле прошлого года в полицию Баку обратились граждане Пакистана Хушнам Али (2003 г.р.) и Шахзад Алы (1985 г.р.).

По словам граждан Пакистана, они прилетели в Азербайджан 13 апреля в качестве туристов. В аэропорту их встретили соотечественники Мухтар Мохсин (1996 г.р.), Аббас Мохаммед (1988 г.р.) и Музаммил Мухаммед (1996 г.р.), которые под видом таксистов привезли их в арендованную квартиру в Баку.

Угрожая соотечественникам колюще-режущим предметом, они отобрали у них 1500 долларов США и 400 евро, а за их освобождение потребовали выкуп в размере 20 тыс. долларов США.