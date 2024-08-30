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Россия бросает легкую пехоту на защиту Курска

видео; обновлено 17:49
17:49 4497

Администрация Курской области России 24 августа объявила о создании добровольческого отряда БАРС-Курск. Будущим новобранцам обещают, что они будут служить только в Курской области России по шестимесячному контракту. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X.

Как отмечается в сводке, отряды БАРС (Боевой армейский резерв страны) созданы в 2021 году, изначально они были предназначены для обеспечения Министерства обороны России кадрами активных резервистов с высоким уровнем готовности и подготовки. С марта 2022 года добровольцы могут присоединиться к отрядам БАРС для краткосрочной службы, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, подразделения БАРС в основном представляют собой легкие пехотные формирования, в которых отсутствует интегрированная артиллерия или бронетехника. В настоящее время по всей России насчитывается более 30 отрядов БАРС.

«Создание добровольческого отряда БАРС-Курск почти наверняка является ответом России на украинское вторжение в Курскую область России, которое началось 6 августа 2024 года. Маловероятно, что добровольческий отряд будет создан и сможет поддержать какую-либо российскую военную активность в Курской области в течение следующего месяца. Хотя Россия, вероятно, пытается наращивать свои силы в Курске, в настоящее время приоритет отдается Покровскому направлению на востоке Украины», - отмечают в Минобороны Британии.

*** 16:31

Украинские военные в Курской области продвинулись еще на два километра, сообщил главком ВСУ Александр Сырский президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам главкома, на курском направлении украинские войска взяли под контроль еще 5 км² территорий.

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