На заводе по производству взрывчатых веществ в Тройсдорфе (Северный Рейн-Вестфалия) произошел взрыв, в результате которого серьезные ранения получили два сотрудника. Как сообщает Bild, взрыв произошел в здании, принадлежащем оборонной компании Diehl Defence, которая управляет двумя дочерними предприятиями - DynITEC и DynaEnergetics в Тройсдорфе. DynITEC преимущественно производит детонаторы и воспламенители. На месте взрыва работают спасательные вертолеты, полиция и пожарная бригада.

Издание отмечает, что в начале мая загорелся завод компании Diehl, производящей оружие для Украины. Более 160 пожарных пытались взять под контроль самый крупный пожар в Берлине за последние годы, но здание полностью рухнуло. Федеральное правительство подозревает, что Россия несет ответственность за пожар на заводе в Берлине-Лихтерфельде.

Отметим, что немецкие власти подозревают РФ в планировании диверсий на предприятиях и военных частях Бундесвера и НАТО на территории ФРГ. Как сообщает Kölner Stadt-Anzeiger, также были признаки присутствия России в истории с незаконным проникновением на базу НАТО в Гайленкирхене.

На прошлой неделе в кругах безопасности ФРГ заявили, что временное усиление безопасности на базе ВВС НАТО в Гайленкирхене под Аахеном было основано на разведывательной информации о возможной угрозе со стороны России. Со стороны иностранной разведки поступили серьезные указания «о подготовительных действиях к вероятному российскому акту саботажа против базы НАТО с использованием беспилотников».

Ранее база НАТО в Северном Рейне-Вестфалии почти 24 часа находилась под вторым уровнем опасности. Издание отмечает, что немецкие службы безопасности заявили о растущем числе свидетельств того, что Россия запускает дроны над объектами Бундесвера, где проходят подготовку украинские солдаты.

Недавно возникли опасения по поводу диверсий в нескольких местах расположения военных частей Бундесвера. После инцидента, связанного с нарушением безопасности на водопроводных станциях казарм ВВС Кёльн-Ван, полиция и государственная безопасность провели расследование по подозрению, что питьевая вода могла быть отравлена. Представители безопасности предполагают, что неоднократные полеты дронов над критически важной инфраструктурой в земле Шлезвиг-Гольштейн также могут быть осуществлены Россией, сообщает германское агентство DPA.