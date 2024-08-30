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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Компания «Азпетрол» открыла модульную АЗС в Лачине

17:06 422

Компания «Азпетрол», обладающая крупнейшей сетью автозаправочных станций в Азербайджане, в соответствии со стратегическим планом развития 30 августа открыла 106-ю модульную автозаправочную станцию в Лачинском районе. На новой автозаправочной станции будет продаваться бензин АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо.

Напомним, что первая автозаправочная станция «Азпетрол» - «Спартак» была открыта 15 июля 1997 года по адресу: г. Баку, район Низами, проспект Москва, дом 1013. В настоящее время компания имеет 106 автозаправочных станций, оснащенных современным оборудованием, 1 пункт заправки сжиженным газом (QDM), 4 пункта заправки сжатым природным газом (CNG), 4 пункта заправки пропан-бутаном (LPG), 1 терминал для сжатого природного газа (CNG) и 20 пунктов зарядки для электромобилей, охватывающих большинство экономических зон Азербайджана.

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