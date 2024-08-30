Россия обстреляла Харьков авиабомбами: погиб ребенок
17:16 946
Российские войска обстреляли авиабомбами Харьков, на данный момент известно о трех погибших, сообщают местные власти.
Согласно данным, зафиксированы попадания по 12-этажному жилому дому и образовательному учреждению.
В Немышлянском районе города девочка погибла прямо на лестничной площадке, сообщил мэр города Игорь Терехов.
August 30, 2024
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!