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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Россия обстреляла Харьков авиабомбами: погиб ребенок

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17:16 946

Российские войска обстреляли авиабомбами Харьков, на данный момент известно о трех погибших, сообщают местные власти. 

Согласно данным, зафиксированы попадания по 12-этажному жилому дому и образовательному учреждению.

В Немышлянском районе города девочка погибла прямо на лестничной площадке, сообщил мэр города Игорь Терехов.

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