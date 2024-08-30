Паралимпиада: чемпион мира и Европы Имамеддин Халилов в полуфинале против узбека

Сегодня в борьбу вступил еще один азербайджанский спортсмен - Имамеддин Халилов. В весовой категории до 70 кг в четвертьфинале он легко справился с бронзовым призером прошлогоднего чемпионата мира кубинцем Мичелом Суаресом - 12:2. В полуфинале, который начнется примерно в 20:50 по бакинскому времени, Халилов встретится с узбекским таэквондистом Джавохиром Аликуловым.

Таэквондисты соревнуются в Париже в паралимпийской категории К44, которая предусмотрена для спортсменов с односторонней ампутацией руки (или эквивалентной потерей функции), или с потерей пальцев ног, что влияет на способность правильно поднимать пятку.

26-летний Имамеддин Халилов, который был одним из знаменосцев сборной Азербайджана на церемонии открытия Паралимпиады, является действующим чемпионом мира и Европы.