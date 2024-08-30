Паралимпиада: чемпион мира и Европы Имамеддин Халилов в полуфинале против узбека
В Париже на Паралимпийских играх продолжается турнир по таэквондо.
Сегодня в борьбу вступил еще один азербайджанский спортсмен - Имамеддин Халилов. В весовой категории до 70 кг в четвертьфинале он легко справился с бронзовым призером прошлогоднего чемпионата мира кубинцем Мичелом Суаресом - 12:2. В полуфинале, который начнется примерно в 20:50 по бакинскому времени, Халилов встретится с узбекским таэквондистом Джавохиром Аликуловым.
Таэквондисты соревнуются в Париже в паралимпийской категории К44, которая предусмотрена для спортсменов с односторонней ампутацией руки (или эквивалентной потерей функции), или с потерей пальцев ног, что влияет на способность правильно поднимать пятку.
26-летний Имамеддин Халилов, который был одним из знаменосцев сборной Азербайджана на церемонии открытия Паралимпиады, является действующим чемпионом мира и Европы.
В финале ЧМ-2023 в мексиканском Веракруcе Имамеддин победил именно Аликулова, с которым сегодня будет биться в полуфинале.
Напомним, вчера бронзу в весовой категории до 58 кг завоевал 19-летний Сабир Зейналов. Это первая медаль Азербайджана на Играх в Париже и первая, завоеванная нашими паралимпийцами в таэквондо, которое входит в программу Паралимпиад с прошлых Игр в Токио.