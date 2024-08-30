Kontakt анонсировал специальную кампанию «Не опоздай» на новый учебный год

В рамках новой кампании «Не опоздай» вы можете приобрести выбранный вами товар до 30 сентября со скидкой до 50% при наличном расчете, оформив рассрочку на 6 месяцев прямо на месте.

Есть также предложение для тех, кого привлекают возможности более долгосрочной оплаты. Так, в рамках данной кампании сети смартфоны, ноутбуки, планшеты и аксессуары ждут вас с отсрочкой оплаты до 18 месяцев, наушники и смарт-часы - до 18 месяцев, телевизоры, бытовая техника, посуда и домашний текстиль – до 18 месяцев, а мебель - на все 24 месяца без первоначального взноса, процентов и комиссий.

Еще одна причина, почему вам стоит спешить – это возможность стать обладателем роскошной квартиры в Sea Breeze, выбросив «Шеш-Гоша». Помимо квартиры, продолжается розыгрыш автомобиля Toyota Corolla Cross. Отметим, что в кампании «Шеш-Гоша» нынешнего года первый автомобиль уже нашел своего счастливого обладателя.

Кампания «Не опоздай» предлагает вам приобрести:

Смартфон Xiaomi Redmi 13C с памятью 128 ГБ и аккумулятором емкостью 5000 мАч всего за 15 манатов в месяц;

с памятью 128 ГБ и аккумулятором емкостью 5000 мАч всего за 15 манатов в месяц; Смартфон Samsung Galaxy A24 с экраном Super Amoled за 24 маната в месяц по специальному предложению;

с экраном Super Amoled за 24 маната в месяц по специальному предложению; Ноутбук Lenovo Ideapad 1 с операционной системой Windows 11 за 25 манатов в месяц;

с операционной системой Windows 11 за 25 манатов в месяц; Смарт-браслет, Bluetooth -гарнитуру, пауэрбанк – все вместе всего за 10 манатов в месяц;

– все вместе всего за 10 манатов в месяц; Сумку, мышь, коврик для мыши, набор для чистки, блютуз-гарнитуру и флешку с объемом памяти 256 ГБ – все вместе всего за 10 манатов в месяц.

Следовательно, «Не опоздай». Купите любимые товары на выгодных для вас условиях в магазинах Kontakt и на сайте kontakt.az и завершите подготовку к новому учебному году наилучшим образом.