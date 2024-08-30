USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Kontakt анонсировал специальную кампанию «Не опоздай» на новый учебный год

17:34 312

Сеть магазинов Kontakt к началу нового учебного года запустила кампанию, включающую все выгодные возможности.

В рамках новой кампании «Не опоздай» вы можете приобрести выбранный вами товар до 30 сентября со скидкой до 50% при наличном расчете, оформив рассрочку на 6 месяцев прямо на месте.

Есть также предложение для тех, кого привлекают возможности более долгосрочной оплаты. Так, в рамках данной кампании сети смартфоныноутбуки, планшеты и аксессуары ждут вас с отсрочкой оплаты до 18 месяцев, наушники и смарт-часы - до 18 месяцев, телевизоры, бытовая техника, посуда и домашний текстиль – до 18 месяцев, а мебель - на все 24 месяца без первоначального взноса, процентов и комиссий.

Еще одна причина, почему вам стоит спешить – это возможность стать обладателем роскошной квартиры в Sea Breeze, выбросив «Шеш-Гоша». Помимо квартиры, продолжается розыгрыш автомобиля Toyota Corolla Cross. Отметим, что в кампании «Шеш-Гоша» нынешнего года первый автомобиль уже нашел своего счастливого обладателя.

Кампания «Не опоздай» предлагает вам приобрести:

  • Смартфон Xiaomi Redmi 13C с памятью 128 ГБ и аккумулятором емкостью 5000 мАч всего за 15 манатов в месяц;
  • Смартфон Samsung Galaxy A24 с экраном Super Amoled за 24 маната в месяц по специальному предложению;
  • Ноутбук Lenovo Ideapad 1 с операционной системой Windows 11 за 25 манатов в месяц;
  • Смарт-браслет, Bluetooth-гарнитуру, пауэрбанк – все вместе всего за 10 манатов в месяц;
  • Сумку, мышь, коврик для мыши, набор для чистки, блютуз-гарнитуру и флешку с объемом памяти 256 ГБ – все вместе всего за 10 манатов в месяц.

Следовательно, «Не опоздай». Купите любимые товары на выгодных для вас условиях в магазинах Kontakt и на сайте kontakt.az и завершите подготовку к новому учебному году наилучшим образом.

Станет ли Монголия арестовывать Путина? Заявление МИД Украины
Станет ли Монголия арестовывать Путина? Заявление МИД Украины обновлено 18:35
18:38 9526
Взрывы в Херсоне. А Зеленский просит разрешить ударить по центру России
Взрывы в Херсоне. А Зеленский просит разрешить ударить по центру России
18:28 242
Россия бросает легкую пехоту на защиту Курска
Россия бросает легкую пехоту на защиту Курска видео; обновлено 17:49
17:49 4514
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Азербайджан и Армения подписали важный документ
11:56 7797
Россия обстреляла Харьков авиабомбами: погиб ребенок
Россия обстреляла Харьков авиабомбами: погиб ребенок видео
17:16 949
В Одессе полыхает церковь Московского патриархата
В Одессе полыхает церковь Московского патриархата видео
16:57 1779
Пожар в институте SOCAR потушен
Пожар в институте SOCAR потушен обновлено 18:10; фото и видео
18:10 6100
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
15:27 4425
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают о развитии ситуации; все еще актуально
11:11 5911
«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»…
«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»… Все 8 соперников известны; обновлено 15:42
15:42 10752
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
14:15 5904

ЭТО ВАЖНО

Станет ли Монголия арестовывать Путина? Заявление МИД Украины
Станет ли Монголия арестовывать Путина? Заявление МИД Украины обновлено 18:35
18:38 9526
Взрывы в Херсоне. А Зеленский просит разрешить ударить по центру России
Взрывы в Херсоне. А Зеленский просит разрешить ударить по центру России
18:28 242
Россия бросает легкую пехоту на защиту Курска
Россия бросает легкую пехоту на защиту Курска видео; обновлено 17:49
17:49 4514
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Азербайджан и Армения подписали важный документ
11:56 7797
Россия обстреляла Харьков авиабомбами: погиб ребенок
Россия обстреляла Харьков авиабомбами: погиб ребенок видео
17:16 949
В Одессе полыхает церковь Московского патриархата
В Одессе полыхает церковь Московского патриархата видео
16:57 1779
Пожар в институте SOCAR потушен
Пожар в институте SOCAR потушен обновлено 18:10; фото и видео
18:10 6100
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
15:27 4425
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают
В Украине и на Западе Зеленского обвиняют в провале: хаос на фронте, войска отступают о развитии ситуации; все еще актуально
11:11 5911
«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»…
«Карабах» сыграет с «Тоттенхэмом», «Аяксом», «Лионом»… Все 8 соперников известны; обновлено 15:42
15:42 10752
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
14:15 5904
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться