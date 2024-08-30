Интервью омбудсмена Азербайджана в связи с Международным днем пропавших без вести

— Как известно, 30 августа отмечается Международный день пропавших без вести. Во время первой Карабахской войны пропало много азербайджанцев. Какие сведения имеются о них и какие меры были предприняты для определения их судьбы?

— Международный день пропавших без вести был учрежден 21 декабря 2010 года Генеральной ассамблеей ООН в качестве дня уважения к пропавшим и утешения для их близких. Точное число пропавших без вести в результате военных конфликтов по всему миру назвать невозможно, но можно сказать, что это сотни тысяч или даже больше. Проблема пропавших без вести остается одной из самых тяжелых для нашей страны. Как вы отметили, в результате необоснованных территориальных претензий Армении и военной агрессии против Азербайджана во время первой Карабахской войны пропало много соотечественников. Судьба этих людей до сих пор неизвестна, их семьи с большой надеждой ждут выяснения их судьбы.

Армянская сторона уклоняется от предоставления информации о судьбе пропавших без вести во время первой Карабахской войны и грубо нарушает нормы международных документов, участником которых является. По последним данным, в результате армянской военной агрессии пропали без вести, были взяты в плен или в заложники 3968 человек, из которых 766 — гражданские лица (69 из них дети, 283 женщины, 334 пожилых человека) и 3202 военнослужащих.

Существуют многочисленные доказательства, основанные на показаниях освобожденных военных и гражданских лиц, свидетельствующих о фактах взятия в плен и содержания под стражей. Однако Армения все факты умышленно отрицает, утверждая, что наши соотечественники не были захвачены в плен и не подвергались пыткам или уничижительному обращению. Как я уже упоминала, важным фактом является то, что в письмах Международного комитета Красного Креста (МККК), представленных в 1998 и 2001 годах, подтверждено наличие 54 живых азербайджанцев.

Согласно этим письмам, представители МККК посетили 54 гражданина Азербайджана, взятых в плен армянскими военнослужащими и находившихся в местах содержания в Армении и на оккупированных ею территориях. Они были зарегистрированы этой организацией. Однако, по утверждению, все 54 человека, чье пребывание было подтверждено, были убиты армянскими военными и политическим руководством. Из них 17 тел были возвращены, 33 человека (в том числе 6 женщин) умерли в местах содержания, но их тела не были возвращены. О судьбе четырех человек вообще нет информации, что является серьезным нарушением прав человека.

— После второй Карабахской войны и локальных антитеррористических мероприятий, проведенных в прошлом году, в освобожденных районах были обнаружены массовые захоронения азербайджанцев. Что вы думаете по этому поводу?

— После победы в Отечественной войне и локальных антитеррористических мероприятий, проведенных 19-20 сентября 2023 года, в освобожденных от армянской оккупации районах в процессе строительства и раскопок, основываясь на показаниях очевидцев, были обнаружены несколько массовых захоронений.

К сожалению, Армения, не исполняя свои обязательства по международному гуманитарному праву, не предоставляет точной информации о местонахождении массовых захоронений. Определение мест массовых захоронений в освобожденных районах и идентификация человеческих останков проводятся только на основе действий государственных органов Азербайджана. По указанию президента Ильхама Алиева были предприняты значительные меры в этом направлении, собраны и систематизированы биологические образцы от членов семей пропавших без вести, а молекулярно-генетическая лаборатория провела анализы ДНК.

На данный момент установлены личности 149 пропавших без вести, их семьи уведомлены. Ведутся совместные работы по организации похорон установленных лиц. Все эти действия подчеркивают постоянное внимание главы государства к вопросам определения судьбы пропавших без вести.

Также следует отметить, что освобожденные районы заминированы. Отсутствие точных карт минных полей также создает трудности в определении мест массовых захоронений.

Постоянно обнаруживаемые массовые захоронения на освобожденных территориях подтверждают факты совершения военных и против человечности преступлений армянами против азербайджанцев во время первой Карабахской войны.

— Какие меры были предприняты вами как уполномоченным по правам человека в отношении пропавших без вести?

— Прежде всего, я хочу отметить, что в моей деятельности я придаю особое значение исследованию фактов нарушения международного права и прав человека, связанных с пропавшими без вести азербайджанцами, и доведению этой информации до мирового сообщества.

По вопросам нарушения международных норм и гуманитарного права в отношении плененных и пропавших без вести лиц, пыток и уничижительного обращения с ними, а также других подобных фактов я направила индивидуальные обращения в Организацию Объединенных Наций, Совет Европы, Международный комитет Красного Креста и другие международные и региональные организации.

Также в 2021 году я представила видеобращение к международному сообществу, освещающее эту тему.

С целью более широкого распространения информации о пропавших без вести в результате армянской военной агрессии, в прошлом году был подготовлен отчет о пропавших без вести азербайджанцах во время первой Карабахской войны и отправлен в международные организации в день 30 августа — Международный день пропавших без вести.

В отчете, подготовленном на азербайджанском и английском языках, обобщены данные о пропавших без вести лицах, собранные в сотрудничестве с национальными и международными организациями. Также в отчете содержится информация о встречах с членами семей пропавших без вести и лицами, которые находились в плену у армян, а также сведениях, предоставленных их родственниками.

Кроме того, сотрудниками аппарата омбудсмена была проведена независимая проверка и мониторинг массовых захоронений, обнаруженных в селе Эдилли Ходжавендского района, и подготовлен отчет с неоспоримыми фактами. В этом документе содержится обращение к международным организациям с требованием о предоставлении информации о судьбе пропавших без вести соотечественников, о местонахождении массовых захоронений тех, кто был убит в плену, и их возвращении в нашу страну.

Также в рамках моих встреч с руководством и представителями международных организаций, омбудсменов и национальных правозащитных учреждений на международных мероприятиях поднимались вопросы, связанные с пропавшими без вести, и предоставлялись отчеты и другие соответствующие материалы.

Стоит отметить, что, соблюдая нормы международного гуманитарного права, Азербайджан принял меры по эвакуации армянских военнопленных из зоны конфликта, помещению раненых военных в больницы, а затем их возвращению на родину.

К сожалению, в отличие от демонстрируемого Азербайджаном отношения, армянская сторона грубо нарушила правила обращения с пленными, международные гуманитарные нормы, унижая и подвергая пыткам азербайджанских военнослужащих, которые попали в плен.

— Вы упомянули, что Армения грубо нарушила правила обращения с пленными. Какие международные нормы были нарушены этой страной в отношении пленных и заложников?

— В результате необоснованных территориальных претензий Армении в 1980-х годах и ее политики ненависти, этнической чистки, геноцида и оккупации, было совершено покушение на территориальную целостность нашей страны, и наши мирные соотечественники стали жертвами преступлений, в том числе против мира и человечности, а также военных преступлений.

Армения грубо нарушила нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года о защите жертв войны и Протокол I к ним 1977 года, совершив преступления, связанные с насильственным исчезновением военных и гражданских лиц.

Как я уже говорила в начале интервью, семьи многочисленных азербайджанцев, пропавших без вести во время первой Карабахской войны, уже много лет ждут информацию о судьбе своих близких. Несмотря на неоднократные обращения к армянской стороне, она отказывается предоставлять информацию о судьбе пропавших без вести и местах массовых захоронений убитых азербайджанцев.