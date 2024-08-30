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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Американский армянин изготовил бомбу для терактов против азербайджанцев

... и сбежал в Ереван
Отдел информации
18:06 1269

Житель города Ньютон в американском штате Массачусетс 21-летний Арам Бронсон, американец армянского происхождения, оказался в центре громкого скандала. По данным правоохранительных органов США, Арам разрабатывал взрывное устройство в своей квартире с целью проведения террористических атак против азербайджанцев.

Прежде чем власти успели задержать Бронсона, юноша покинул США и улетел в Ереван, где теперь учится в Американском университете Армении.

Как сообщает прокуратура Массачусетса, Бронсону предъявлены обвинения в создании самодельной бомбы и предоставлении ложных сведений федеральным властям при вылете из международного аэропорта Логан в Бостоне. До отъезда в Армению он был студентом Чикагского университета и жил в его общежитии.

Арам Бронсон

В августе 2023 года, во время прохождения контроля безопасности в аэропорту Логан перед рейсом в Ереван, система обнаружила следы взрывчатых веществ в его багаже. Бронсон заявил сотрудникам службы безопасности, что не знает, как они там оказались.

После прибытия Бронсона в Армению, стало известно, что он разрабатывал взрывное устройство в общежитии Чикагского университета. В комнате юноши были найдены следы взрывчатых веществ и инструкции по сборке бомбы, которые он нашел в интернете.

Следствие утверждает, что действия Бронсона были мотивированы его желанием «отомстить за армян Карабаха». Он планировал террористические акты против азербайджанцев.

В январе 2023 года Бронсон привлек внимание правоохранительных органов Чикаго, когда случайно устроил взрыв в своей комнате, пытаясь собрать крупное взрывное устройство с использованием пороха. Инцидент привел к пожару и эвакуации общежития. Молодой человек объяснил полицейским, что пытался повторить увиденный в интернете розыгрыш. Однако дальнейшее расследование показало, что Бронсон намеревался заняться «революционной деятельностью и терроризмом в поддержку армянского дела». Он даже снимал обучающие видео о создании взрывных устройств и установке гранат на двери и столы.

В августе 2023 года, во время прохождения контроля безопасности в аэропорту Логан перед рейсом в Ереван, система обнаружила следы взрывчатых веществ в его багаже

Бронсон также искал в интернете информацию, которая свидетельствовала о его намерениях совершить нападения на иностранные дипломатические учреждения в США.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Массачусетса Джошуа Леви заявил, что действия Бронсона «перешли границы допустимого», и хотя его радикальные взгляды могут казаться оскорбительными, они защищены Конституцией США. Однако эксперименты с взрывчатыми веществами и ложные показания федеральным властям – это уже преступление.

«Мы будем расследовать и привлекать к ответственности каждого, кто угрожает безопасности наших сообществ», – подчеркнул Леви.

Спецагент ФБР в Бостоне Джоди Коэн добавила: «Обвинения против Арама Бронсона вызывают серьезные опасения. Мы полагаем, что он участвовал в тщательно спланированной схеме, направленной на разработку навыков создания взрывных устройств для осуществления насильственных экстремистских действий».

Директор полевых операций Таможенно-пограничной службы США (USCBP) в Бостоне Дженнифер Де Ла О отметила, что сотрудники USCBP работают в тесном сотрудничестве с другими правоохранительными органами, чтобы привлекать к ответственности тех, кто намерен причинить вред.

Каждое из предъявленных Бронсону обвинений может привести к пяти годам тюремного заключения, трем годам условно-досрочного освобождения и штрафу до 250 тысяч долларов США.

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