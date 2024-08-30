Арестован экс-сотрудник Минобороны
18:17 421
Бывший начальник топливной службы Бакинского корпуса Минобороны Азербайджана полковник Рустам Мамедли арестован решением Бакинского военного суда на основании представления Военной прокуратуры.
Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Военной прокуратуры Фирад Алиев.
«В настоящее время следственные действия продолжаются, и в соответствии с требованиями законодательства будут предприняты все необходимые меры, включая правовую оценку каждого факта и деяния», - сообщил Ф.Алиев.
Рустам Мамедли
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