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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Арестован экс-сотрудник Минобороны

18:17 421

Бывший начальник топливной службы Бакинского корпуса Минобороны Азербайджана полковник Рустам Мамедли арестован решением Бакинского военного суда на основании представления Военной прокуратуры.

Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы Военной прокуратуры Фирад Алиев.

«В настоящее время следственные действия продолжаются, и в соответствии с требованиями законодательства будут предприняты все необходимые меры, включая правовую оценку каждого факта и деяния», - сообщил Ф.Алиев. 

Рустам Мамедли
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