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Гурбан Гурбанов жеребьевкой доволен: «Встретимся на большом футболе»

Отдел спорта
18:25 195

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал жеребьевку основной стадии Лиги Европы.

Напомним, «Карабах» примет в Баку «Аякс» (Нидерланды), «Лион» (Франция), «Мальме» (Швеция) и ФКСБ (Румыния), а в гостях сыграет с «Тоттенхэм Хотспур» (Англия), «Олимпиакосом» (Англия), «Буде-Глимтом» (Норвегия) и «Эльфсборгом» (Швеция). 

Всего в основном раунде выступят 36 команд, которые проведут по восемь матчей. По их итогам восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы, занявшие 9-24-е места, сыграют в стыковых матчах.

«Впервые будем играть в турнире с таким форматом, - говорит Гурбан Гурбанов. - Количество команд увеличилось. Все проведут по восемь матчей, и это немало. Среди наших соперников есть команды из «Большой пятерки», есть и знакомые нам клубы. С остальными сыграем впервые. Болельщикам это будет интересно.

У нас еще есть время до старта. После того, как проанализируем наших соперников, можно будет сказать что-то более конкретное. Мы должны быть еще более внимательными и серьезными. Против каждого соперника будет лишь один матч. Поэтому к домашним играм нужно отнестись особенно внимательно.

В целом я доволен жеребьевкой. Сейчас, можно сказать, между большинством соперников нет такой большой разницы. Любая команда может обыграть любую. У нас серьезные оппоненты. Постараемся подготовиться как можно лучше. Нашим болельщикам желаю хорошего и интересного футбола. Встретимся с ними на большом футболе».

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