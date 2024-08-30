Взрывы в Херсоне. А Зеленский просит разрешить ударить по центру России

А тем временем президент Украины Владимир Зеленский в связи с сегодняшним ударом России по Харькову призвал западных партнеров Киева остановить террор, предоставив Украине дальнобойные возможности.

"Российский удар по Харькову - просто по людям, по обычным домам... Этот удар - российской управляемой авиабомбы. Удар, которого не было бы, если бы у наших Сил обороны была способность уничтожать российскую военную авиацию там, где она базируется. Нам нужны сильные решения партнеров, чтобы остановить этот террор. Это абсолютно справедливая потребность", - написал глава государства в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что нет ни одной рациональной причины ограничивать Украину в защите. "Нам нужны дальнобойные возможности. Нам нужно выполнение договоренностей по ПВО для Украины. Это спасение жизней", - призвал глава государства.

Он обнародовал видео с места попадания одного из российских КАБов в жилую многоэтажку. Зеленский пишет, что все службы задействованы в спасательной операции.