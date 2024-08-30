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Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Европа будет готовить и отправлять солдат на войну с Россией

18:37 1309

Евросоюз поставил задачу до конца года подготовить еще 15 тыс. украинских военных, их подготовка будет "адаптирована для потребностей Украины". Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель также на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны 27 стран сообщества в Брюсселе заявил, что военная помощь Евросоюза Украине достигла €43,5 млрд.

"Общая военная помощь теперь превышает €43 млрд. Это €43,5 млрд", - сказал он.

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