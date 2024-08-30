Европа будет готовить и отправлять солдат на войну с Россией

Евросоюз поставил задачу до конца года подготовить еще 15 тыс. украинских военных, их подготовка будет "адаптирована для потребностей Украины". Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Боррель также на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны 27 стран сообщества в Брюсселе заявил, что военная помощь Евросоюза Украине достигла €43,5 млрд.

"Общая военная помощь теперь превышает €43 млрд. Это €43,5 млрд", - сказал он.