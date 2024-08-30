Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами

Несмотря на то, что переговоры по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией фактически зашли в тупик, стороны довольно неожиданно для наблюдателей выразили готовность возобновить переговоры по делимитации и демаркации границ и сегодня, 30 августа, подписали документ о совместной деятельности правительственных комиссий двух стран в этом направлении. Напомним, что подготовка данного документа была согласована на 8-й встрече комиссий, состоявшейся 19 апреля 2024 года на границе двух стран (в направлении Газах-Иджеван), а меньше месяца спустя, 15 мая, стороны подписали соответствующий официальный протокол.

Вице-премьеры Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, возглавляющие комиссии, достигли соглашения, в соответствии с которым документ о совместной деятельности должен быть подписан до 1 июля. Однако этого не произошло, причем о причинах задержки общественность не проинформировали. И вот теперь, по данным, поступившим из канцелярии премьер-министра Армении, постановление было подписано посредством обмена оригиналами документов, осуществленного по дипломатическим каналам, а его текст будет опубликован в следующий понедельник. «Поздняя публикация документа была связана с необходимостью максимально синхронизировать процессы в обеих странах», — говорится в ответе. Как сообщает канцелярия премьер-министра Никола Пашиняна, «Положение о совместной деятельности пограничных комиссий Армении и Азербайджана» в рамках процедуры ратификации будет направлено в Конституционный суд Армении. В случае положительной позиции суда, документ будет передан в парламент для ратификации.

Официально пока не сообщается, когда это Положение будет утверждаться и ратифицироваться в Конституционном суде и парламенте Азербайджанской Республики. Скорее всего, эти процедуры могут начаться после утверждения нового состава Милли Меджлиса, который будет сформирован по итогам запланированных на 1 сентября парламентских выборов. Ожидается, что после утверждения регламента Ереван и Баку, согласовав порядок, должны будут продолжить процесс демаркации всех оставшихся участков границы. Напомним, что в соответствии с соглашением, достигнутым 19 апреля на заседании пограничных комиссий двух стран, начался процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской государственной границы на участке длиной 12,6 километра, проходящем по направлению Газахского района. Этот процесс осуществляется на основе Алматинской декларации 1991 года о создании СНГ. В результате, Армения уже вернула Азербайджану четыре села (Ашагы Эскипара, Хейримли, Гызылгаджылы и Баганыс Айрым) Газахского района, оккупированные в начале 90-х годов ХХ века. В настоящее время контроль над этим участком границы осуществляется пограничниками с обеих сторон. Вопрос о делимитации остальных участков границы на основе Алматинской декларации остается открытым. Также не определено, с какого именно направления начнется этот процесс. Стороны должны прийти к решению на основе регламента, регулирующего совместную деятельность комиссий. Вероятно, эти и другие вопросы будут окончательно прояснены уже после публикации документа. В любом случае, подписи под «Положением о совместной деятельности пограничных комиссий Армении и Азербайджана» можно считать важным результатом переговоров по границе между Азербайджаном и Арменией, которые проводились без участия посредников. На основании чего можно предположить, что Баку и Ереван намерены продолжать переговоры по делимитации границ в том же формате.