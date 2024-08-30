Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами
Несмотря на то, что переговоры по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией фактически зашли в тупик, стороны довольно неожиданно для наблюдателей выразили готовность возобновить переговоры по делимитации и демаркации границ и сегодня, 30 августа, подписали документ о совместной деятельности правительственных комиссий двух стран в этом направлении.
Напомним, что подготовка данного документа была согласована на 8-й встрече комиссий, состоявшейся 19 апреля 2024 года на границе двух стран (в направлении Газах-Иджеван), а меньше месяца спустя, 15 мая, стороны подписали соответствующий официальный протокол.
Вице-премьеры Шахин Мустафаев и Мгер Григорян, возглавляющие комиссии, достигли соглашения, в соответствии с которым документ о совместной деятельности должен быть подписан до 1 июля. Однако этого не произошло, причем о причинах задержки общественность не проинформировали.
И вот теперь, по данным, поступившим из канцелярии премьер-министра Армении, постановление было подписано посредством обмена оригиналами документов, осуществленного по дипломатическим каналам, а его текст будет опубликован в следующий понедельник.
«Поздняя публикация документа была связана с необходимостью максимально синхронизировать процессы в обеих странах», — говорится в ответе.
Как сообщает канцелярия премьер-министра Никола Пашиняна, «Положение о совместной деятельности пограничных комиссий Армении и Азербайджана» в рамках процедуры ратификации будет направлено в Конституционный суд Армении. В случае положительной позиции суда, документ будет передан в парламент для ратификации.
Официально пока не сообщается, когда это Положение будет утверждаться и ратифицироваться в Конституционном суде и парламенте Азербайджанской Республики. Скорее всего, эти процедуры могут начаться после утверждения нового состава Милли Меджлиса, который будет сформирован по итогам запланированных на 1 сентября парламентских выборов.
Ожидается, что после утверждения регламента Ереван и Баку, согласовав порядок, должны будут продолжить процесс демаркации всех оставшихся участков границы.
Напомним, что в соответствии с соглашением, достигнутым 19 апреля на заседании пограничных комиссий двух стран, начался процесс делимитации и демаркации армяно-азербайджанской государственной границы на участке длиной 12,6 километра, проходящем по направлению Газахского района. Этот процесс осуществляется на основе Алматинской декларации 1991 года о создании СНГ. В результате, Армения уже вернула Азербайджану четыре села (Ашагы Эскипара, Хейримли, Гызылгаджылы и Баганыс Айрым) Газахского района, оккупированные в начале 90-х годов ХХ века.
В настоящее время контроль над этим участком границы осуществляется пограничниками с обеих сторон. Вопрос о делимитации остальных участков границы на основе Алматинской декларации остается открытым. Также не определено, с какого именно направления начнется этот процесс. Стороны должны прийти к решению на основе регламента, регулирующего совместную деятельность комиссий. Вероятно, эти и другие вопросы будут окончательно прояснены уже после публикации документа.
В любом случае, подписи под «Положением о совместной деятельности пограничных комиссий Армении и Азербайджана» можно считать важным результатом переговоров по границе между Азербайджаном и Арменией, которые проводились без участия посредников. На основании чего можно предположить, что Баку и Ереван намерены продолжать переговоры по делимитации границ в том же формате.
Спецпредставитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в недавнем интервью южнокорейской газете «The Korean Times» также заявил, что переговоры будут вестись напрямую, без каких-либо посредников.
Напомним, что президент России Владимир Путин заявил во время своего недавнего визита в Баку о готовности Москвы выступить посредником как в переговорах по проекту мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, так и в переговорах по вопросам границы и открытия коммуникаций.
В то же время, следует признать, что, даже несмотря на подписание документа, позволяющего возобновить политический диалог по делимитации границ, переговоры по проекту армяно-азербайджанского мирного соглашения фактически остановлены. Это связано с тем, что Ереван не спешит устранить одну из главных причин, препятствующих согласованию этого документа, а именно - наличие территориальных претензий к Азербайджану, зафиксированных в преамбуле Конституции Армении. Правда, армянские власти сформировали комиссию для работы над новым проектом документа, но при этом заявляют, что новая Конституция не будет принята до 2027 года.
Также не факт, что в тексте новой Конституции Армении будет учтено требование Азербайджана.
Президент Ильхам Алиев, принимая 30 августа членов межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, охарактеризовал эту позицию Армении как «тактику затягивания времени».
«Армения не заинтересована в мирном соглашении и достижении стабильного мира в регионе, - отметил глава государства. - Эта страна сознательно тянет время, закупая новое вооружение у Франции и других западных государств, проводя на своей территории военные учения с участием третьих сторон».