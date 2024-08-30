Эрдоган о дорогом Азербайджане

Наряду с Азербайджаном, Турция поддерживает равноправие и демонстрирует единство со всеми тюркскими государствами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на церемонии выпуска курсантов Школы сухопутных войск Министерства национальной обороны в Анкаре.

«Точно так же, как мы едины с нашим дорогим Азербайджаном, руководствуясь девизом «Два государства – одна нация», наши сердца бьются вместе с нашими тюркскими братьями и в других тюркских государствах», - подчеркнул он.