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Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Эрдоган о дорогом Азербайджане

19:04 2089

Наряду с Азербайджаном, Турция поддерживает равноправие и демонстрирует единство со всеми тюркскими государствами. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на церемонии выпуска курсантов Школы сухопутных войск Министерства национальной обороны в Анкаре.

«Точно так же, как мы едины с нашим дорогим Азербайджаном, руководствуясь девизом «Два государства – одна нация», наши сердца бьются вместе с нашими тюркскими братьями и в других тюркских государствах», - подчеркнул он.

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