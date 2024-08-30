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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Украина получит деньги…В 2025 году

19:15 863

Евросоюз направит следующий транш прибыли от замороженных активов России на военную помощь Украине к марту 2025 года. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны 27 стран сообщества в Брюсселе.

"К марту будет второй транш прибыли от активов. Он будет направлен на укрепление украинской оборонной индустрии", - сказал он.

По словам Борреля, часть от первого транша объемом €1,5 млрд уже направлена напрямую Украине для укрепления ее оборонной промышленности.

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