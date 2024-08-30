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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Фон дер Ляйен обвинила Россию

19:29 1051

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в перекрытии «газового крана» в Европу незадолго до начала войны в Украине. По ее словам, «источник безопасности» оказался «источником уязвимости»видеозапись ее выступления публикует Telegram-канал «Пул №3».

По ее словам, Владимир Путин «променял процветание собственной страны» на имперские амбиции, а зависимость от энергоносителей оказалась козырем в руках российского лидера.

«То, что считалось источником безопасности, на самом деле было источником уязвимости. И когда Россия начала перебрасывать свои войска к границе с Украиной, она также перекрыла «газовый кран», чтобы шантажировать Европу», — сказала фон дер Ляйен.

Она отметила, что страх отключения электроэнергии в Европе не материализовался из-за помощи Соединенных Штатов, которые увеличили поставки ресурсов. Теперь же в Европе появилась собственная инфраструктура, считает фон дер Ляйен.

До этого стало известно, что Украина с 1 января 2025 года планирует прекратить транзит российской нефти и газа в Евросоюз.

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