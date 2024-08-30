Польша обвинила Украину в резне. Чем ответил Киев?
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в заявлении об украинских территориях Польши не высказывал территориальных претензий к соседнему государству. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, который публикует украинская служба агентства PAP на фоне скандала, который вызвали слова украинского министра в Польше.
Условием Варшавы для вступления Украины в Европейский союз будет урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, заявил, что Киев не будет препятствовать Варшаве в проведении эксгумации жертв Волынской резни. Однако он выразил желание, чтобы Польша тоже «чтила» украинцев, а вопросы истории призвал «оставить историкам».
Туск в ответ заявил, что «однозначно негативно» оценивает подобное высказывание Кулебы.
«Такое отношение к Волынскому вопросу неприемлемо. Без эксгумации и памяти наших жертв не может быть хорошего будущего. Это не вопрос истории, это вопрос заживления той раны, которая существует сегодня», - заявил глава польского правительства.
По его словам, Киев должен будет заручиться согласием всех стран для вступления в Евросоюз, в том числе согласием Польши. Политик отметил, что Украина не сможет быть членом «европейской семьи», пока не начнет уважать культурно-политические «стандарты» ЕС.
Напомним, депутат сейма Польши Януш Ковальский призвал объявить Дмитрия Кулебу персоной нон грата в Польше и потребовал, чтобы тот немедленно покинул республику. Парламентарий назвал высказывания украинского дипломата о Волынской резне ревизионистскими.