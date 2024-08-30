Польша обвинила Украину в резне. Чем ответил Киев?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в заявлении об украинских территориях Польши не высказывал территориальных претензий к соседнему государству. Об этом говорится в комментарии МИД Украины, который публикует украинская служба агентства PAP на фоне скандала, который вызвали слова украинского министра в Польше. Условием Варшавы для вступления Украины в Европейский союз будет урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней. Такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, выступая в польском городе Ольштын, заявил, что Киев не будет препятствовать Варшаве в проведении эксгумации жертв Волынской резни. Однако он выразил желание, чтобы Польша тоже «чтила» украинцев, а вопросы истории призвал «оставить историкам». Туск в ответ заявил, что «однозначно негативно» оценивает подобное высказывание Кулебы. «Такое отношение к Волынскому вопросу неприемлемо. Без эксгумации и памяти наших жертв не может быть хорошего будущего. Это не вопрос истории, это вопрос заживления той раны, которая существует сегодня», - заявил глава польского правительства.