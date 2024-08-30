USD 1.7000
EUR 1.8826
RUB 0.0185
Подписаться на уведомления
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Новость дня
Азербайджан и Армения подписали важный документ

Польша отказалась тренировать украинских военных

20:00 976

Польша отказалась принимать участие в обучении военных Вооруженных сил Украины на территории Украины. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.

«Мы можем себе представить, что могут быть страны, которые на основании двусторонних соглашений будут обучать украинских солдат на территории Украины. Польша к ним не принадлежит», — сказал он.

Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами наш комментарий
18:54 3313
Польша обвинила Украину в резне. Чем ответил Киев?
Польша обвинила Украину в резне. Чем ответил Киев? дополнено
20:36 1886
Американский армянин изготовил бомбу для терактов против азербайджанцев
Американский армянин изготовил бомбу для терактов против азербайджанцев ... и сбежал в Ереван
18:06 4610
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
14:15 6898
Станет ли Монголия арестовывать Путина? Заявление МИД Украины
Станет ли Монголия арестовывать Путина? Заявление МИД Украины обновлено 18:35
18:38 11514
Взрывы в Херсоне. А Зеленский просит разрешить ударить по центру России
Взрывы в Херсоне. А Зеленский просит разрешить ударить по центру России
18:28 2034
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Азербайджан и Армения подписали важный документ
11:56 8877
Россия обстреляла Харьков авиабомбами: погибшие и раненые
Россия обстреляла Харьков авиабомбами: погибшие и раненые видео; обновлено 20:20
20:20 1876
В Одессе полыхает церковь Московского патриархата
В Одессе полыхает церковь Московского патриархата видео
16:57 2779
Пожар в институте SOCAR потушен
Пожар в институте SOCAR потушен обновлено 18:10; фото и видео
18:10 7629
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
15:27 5761

ЭТО ВАЖНО

Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами
Подписи представителей Алиева и Пашиняна. Слово за парламентами наш комментарий
18:54 3313
Польша обвинила Украину в резне. Чем ответил Киев?
Польша обвинила Украину в резне. Чем ответил Киев? дополнено
20:36 1886
Американский армянин изготовил бомбу для терактов против азербайджанцев
Американский армянин изготовил бомбу для терактов против азербайджанцев ... и сбежал в Ереван
18:06 4610
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается»
Алиев обвиняет: «Армения тянет время и вооружается» фото
14:15 6898
Станет ли Монголия арестовывать Путина? Заявление МИД Украины
Станет ли Монголия арестовывать Путина? Заявление МИД Украины обновлено 18:35
18:38 11514
Взрывы в Херсоне. А Зеленский просит разрешить ударить по центру России
Взрывы в Херсоне. А Зеленский просит разрешить ударить по центру России
18:28 2034
Азербайджан и Армения подписали важный документ
Азербайджан и Армения подписали важный документ
11:56 8877
Россия обстреляла Харьков авиабомбами: погибшие и раненые
Россия обстреляла Харьков авиабомбами: погибшие и раненые видео; обновлено 20:20
20:20 1876
В Одессе полыхает церковь Московского патриархата
В Одессе полыхает церковь Московского патриархата видео
16:57 2779
Пожар в институте SOCAR потушен
Пожар в институте SOCAR потушен обновлено 18:10; фото и видео
18:10 7629
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану
Советник Офиса Зеленского признался в симпатиях к Азербайджану видео
15:27 5761
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться