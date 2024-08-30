Польша отказалась тренировать украинских военных
20:00 976
Польша отказалась принимать участие в обучении военных Вооруженных сил Украины на территории Украины. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны республики Павел Залевский.
«Мы можем себе представить, что могут быть страны, которые на основании двусторонних соглашений будут обучать украинских солдат на территории Украины. Польша к ним не принадлежит», — сказал он.
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