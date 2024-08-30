Азербайджанские таможенники станут дипломатами

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в указ о назначении и обеспечении деятельности представителей Государственного таможенного комитета (таможенных атташе) за рубежом.

Об этом сообщает официальный сайт президента Азербайджана.

Отныне эти чиновники будут работать в составе дипломатических представительств Азербайджана, аккредитованных в соответствующих странах и международных организациях.

Назначение таможенных атташе будет согласовываться с МИД и утверждаться президентом страны. Таможенные аташе будут координировать свою деятельность с работой дипломатических миссий.

Ранее таможенные атташе направлялись в командировку в посольства Азербайджана, но не входили в их штатные структуры.