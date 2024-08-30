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Азербайджан и Армения подписали важный документ
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Азербайджан и Армения подписали важный документ

Мария Захарова: Париж должен арестовать Байдена

20:24 538

Власти Франции, задержавшие Дурова, должны поступить соответствующим образом с президентами США и Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Если Франция возбудила уголовное дело и задержала Дурова по подозрению в "отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, совершенных организованной группой", то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан", — указывается в заявлении представителя МИД России.

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