Мария Захарова: Париж должен арестовать Байдена
20:24 538
Власти Франции, задержавшие Дурова, должны поступить соответствующим образом с президентами США и Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Если Франция возбудила уголовное дело и задержала Дурова по подозрению в "отмывании доходов, полученных в результате преступлений или правонарушений, совершенных организованной группой", то Байдену и Зеленскому в Париж въезд заказан", — указывается в заявлении представителя МИД России.
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