В России запретили книги Бориса Акунина

Сайт BAbook создан писателем Борисом Акуниным (в реестре «иноагентов»). Freedom Letters издает книги, которые невозможно выпустить в России из-за цензурных ограничений (произведения авторов, объявленных «иноагентами», включенных в список «террористов и экстремистов» или литературу о войне в Украине).

«Руслания» и Book Amaro — книжные онлайн-магазины, базирующиеся в Европе и продающие книги на русском языке. Goodreads — один из крупнейших в мире книжных магазинов.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории России.