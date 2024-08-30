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В России запретили книги Бориса Акунина

20:52 197

Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации пять книжных сайтов.

В реестр попали сайты BAbook, Freedom Letters, «Руслания», Book Amaro и Goodreads.

Сайт BAbook создан писателем Борисом Акуниным (в реестре «иноагентов»). Freedom Letters издает книги, которые невозможно выпустить в России из-за цензурных ограничений (произведения авторов, объявленных «иноагентами», включенных в список «террористов и экстремистов» или литературу о войне в Украине).

Борис Акунин

«Руслания» и Book Amaro — книжные онлайн-магазины, базирующиеся в Европе и продающие книги на русском языке. Goodreads — один из крупнейших в мире книжных магазинов.

Как сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора, если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории России.

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